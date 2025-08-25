Thái Lan tăng tiền thưởng cho HCV SEA Games lên 400 triệu đồng

Cuộc họp Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan diễn ra sáng nay thông qua nghị quyết tăng mức thưởng đặc biệt dành cho các vận động viên tham dự SEA Games 2025.

Thái Lan dùng tiền thưởng để kích thích VĐV quyết tâm đoạt huy chương

Cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan Pimol Srivikorn chủ trì. Ông Pimol Srivikorn khẳng định nguồn kinh phí đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thủ tục giải ngân từ các liên đoàn thể thao, và dự kiến sẽ không gặp trở ngại.

Theo kế hoạch, đề xuất này sẽ được trình lên cuộc họp Nội các để phê duyệt. Mức thưởng cho huy chương vàng, vốn là 300.000 baht, sẽ được tăng thêm 200.000 baht, nâng tổng cộng lên 500.000 baht (tương đương 400 triệu đồng). Huy chương bạc tăng từ 150.000 baht lên 300.000 baht, còn huy chương đồng từ 75.000 baht lên 150.000 baht.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng thảo luận những vấn đề nổi cộm trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 33, đặc biệt là tình trạng chậm trễ chi trả phụ cấp tập luyện cho vận động viên và lương cho huấn luyện viên trong và ngoài nước. Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia (NSDF) đã bị nợ đọng từ tháng 4. Mặc dù Bộ Du lịch và Thể thao đã ghi nhận và khẩn trương tìm cách tháo gỡ, nhưng quy trình giải ngân còn chồng chéo giữa Cục Phát triển Thể thao Thành tích cao và Quỹ NSDF, gây ra sự trì hoãn.

Hiện Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) thông báo đã nhận ngân sách 310 triệu baht từ Bộ Tài chính để trang trải khoản nợ cũng như chi trả các khoản hỗ trợ tập luyện trong những tháng còn lại trước thềm SEA Games. Cuộc họp đã đề xuất SAT và Quỹ NSDF đơn giản hóa thủ tục, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Về vấn đề phụ cấp cho vận động viên, đại diện SAT xác nhận rằng quy trình giải ngân và nộp hồ sơ vẫn tuân thủ theo quy định hiện hành. Một số Liên đoàn thể thao đã hoàn tất hồ sơ và nhận được phụ cấp, trong khi những liên đoàn còn lại chưa đủ giấy tờ, hoặc Chủ tịch Liên đoàn chưa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Quỹ. Do đó, các liên đoàn chưa nhận phụ cấp được đề nghị nhanh chóng hoàn thiện để kinh phí có thể được chi trả đúng hạn.