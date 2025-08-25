Yoro cứu MU

Manchester United tiếp tục gây thất vọng với trận hòa 1-1 trên sân Fulham, nhưng trong màn trình diễn nhạt nhòa ấy, Leny Yoro lại nổi bật như điểm sáng hiếm hoi.

Yoro là điểm sáng trong ngày MU hoà Fulham.

Thật khó để tìm thấy điều tích cực ở MU chỉ sau hai vòng đầu Premier League, và đó không phải là cảm giác dễ chịu. Hai trận, “Quỷ đỏ” mới chỉ có đúng một bàn thắng - lại đến từ một pha phản lưới nhà. Và người buộc đối phương mắc sai lầm chính là Yoro.

Cầu thủ 19 tuổi là nhân tố hay nhất của MU trước Fulham, tiếp nối màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp Arsenal một tuần trước.

Yoro chơi 87 phút, hiện diện chắc chắn ở cả hai vòng cấm. Anh thắng 80% tranh chấp tay đôi (4/5), thực hiện 5 pha cản phá bóng và có một tình huống xoạc bóng cuối cùng chính xác để ngăn chặn cơ hội ghi bàn mười mươi của đối thủ.

Chính Yoro là người bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Bryan Mbeumo, khiến Rodrigo Muniz lúng túng phản lưới nhà, mang về bàn thắng duy nhất cho MU sau hai trận mở màn.

Dữ liệu từ Sofascore cho thấy Yoro thi đấu chắc chắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong khi nhiều đồng đội sa sút.

Yoro góp công lớn trong bàn mở tỷ số của MU trước Fulham.

Điều quan trọng cần nhắc lại: Leny Yoro mới chỉ 19 tuổi, nhưng đang chơi như một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Anh thậm chí chưa trọn một mùa Premier League trong sự nghiệp, khi phải ngồi ngoài 4 tháng đầu mùa trước và chỉ ra mắt MU vào tháng 12.

Mất vài trận để thích nghi, nhưng từ tháng 1 đến nay, Yoro vươn lên thành một trong những nhân tố đáng tin cậy và có ảnh hưởng nhất của đội bóng.

Anh mang dáng dấp của một thủ lĩnh hàng thủ, và mức phí 52 triệu bảng mà MU bỏ ra đang chứng tỏ là khoản đầu tư khôn ngoan. Trong một tập thể vẫn đang loay hoay, thường xuyên chật vật, Yoro chưa bao giờ đánh mất tinh thần. Anh là cầu thủ mà MU có thể xây dựng tương lai xung quanh.

Nếu tiếp tục phát triển, Yoro hứa hẹn sẽ trở thành nền tảng của hàng thủ trong nhiều năm tới. Điểm xuất phát của anh đã ở mức rất cao, và quá trình tiến bộ tiếp theo chắc chắn sẽ đáng chờ đợi.