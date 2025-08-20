Điểm sáng ở hàng thủ MU

Ở tuổi 19, Leny Yoro đang tạo chỗ đứng vững chắc ở hàng thủ MU trong mùa giải 2025/26.

Leny Yoro có chỗ đứng ở hàng thủ MU.

Trong trận mở màn mùa giải mới hôm 17/8, Yoro đá chính trong thất bại 0-1 của MU trên sân nhà trước Arsenal. Trung vệ người Pháp được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp và phát động tấn công trong hàng thủ ba người của "Quỷ đỏ".

Yoro được nhận xét là "có một trận đấu xuất sắc", với 6 lần giải nguy kịp thời, con số chỉ kém Matthijs de Ligt. Trung vệ 19 tuổi cũng thực hiện 5 lần không chiến thành công và 4 lần cắt bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.

HLV Ruben Amorim bày tỏ sự hài lòng với những gì MU thể hiện trước Arsenal, đặc biệt ở hàng thủ. Ông khẳng định rằng "Quỷ đỏ" có thể giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào tại Premier League nếu duy trì được phong độ như vậy.

Trước khi mùa giải khởi tranh, Yoro được cựu trung vệ Rio Ferdinand ca ngợi. Ông nói: "Leny Yoro là một tài năng tuyệt vời. Triển vọng của cậu ấy không phải là điều phải bàn cãi".

Dù vậy, Ferdinand cũng nhấn mạnh rằng việc phát huy tài năng còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ các đồng đội kỳ cựu. Dù mới 19 tuổi, Yoro lại có lối chơi chững chạc và thiên về đầu óc. Trung vệ người Pháp cần sự hỗ trợ từ đàn anh như Harry Maguire, Lisandro Martinez và De Ligt để hoàn thiện bộ kỹ năng.

Ferdinand tin rằng Yoro sẽ có những bước tiến lớn trong mùa giải này. Từ một cầu thủ trẻ, Yoro phải nắm lấy cơ hội tại sân Old Trafford để tỏa sáng hơn.

Ma thuật phạt góc giúp Arsenal đánh bại MU Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.