HLV Osasuna: 'Chúng tôi bị thổi oan phạt đền trước Real'

  Thứ tư, 20/8/2025 08:07 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Sau trận đấu Osasuna thua Real Madrid 0-1 tại vòng mở màn La Liga mùa giải mới rạng sáng nay, HLV Alessio Lisci rất bức xúc về bàn thua trên chấm 11 mét.

Mbappe bị ngã trong vòng cấm

HLV Alessio Lisci của Osasuna phân tích về tình huống phạt đền mà trọng tài Adrián Cordero cho rằng Juan Cruz phạm lỗi với Kylian Mbappe, dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ông cho biết lúc xem trực tiếp thì “trông rất rõ ràng”, nhưng khi xem lại thì lại thấy chính Mbappe “giẫm” lên Juan Cruz.

Lisci nói trong buổi họp báo: “Cần xem lại đó có thực sự là phạt đền hay không. Trực tiếp, tôi thấy rất rõ, nhưng sau đó thì lại giống như Mbappé giẫm lên Juan, rồi Juan mới đá vào cậu ấy".

Theo Opta, từ mùa 2016/17, Real Madrid là đội được hưởng nhiều 11 mét nhất tại La Liga với 85 lần, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Valencia và Villlarreal (cùng 70 lần).

Lisci cũng đề cập đến chiếc thẻ đỏ mà Abel Bretones phải nhận ở phút bù giờ sau pha phạm lỗi với Gonzalo Garcia. Lisci hy vọng sẽ không có án phạt nặng cho học trò sau khi khẳng định đã xem lại tình huống và thấy đó không đáng rút thẻ đỏ.

Lisci nói thêm: "Các trọng tài nói rằng máu chảy ra từ người Gonzalo. Đúng là có pha đẩy ngực và tay vung hơi quá… nhưng với tôi thì như vậy là quá nặng", đồng thời phàn nàn việc VAR tham gia lúc nào và không tham gia lúc nào cũng chẳng rõ ràng.

Mặt khác, dù thua trận, HLV Osasuna vẫn dành lời khen cho màn trình diễn của các học trò. Lisci cho rằng thật đáng tiếc khi bàn thua đến từ pha phản công duy nhất. Theo ông, Osasuna khởi đầu hiệp hai rất tốt, nhưng tình huống chuyển đổi đó đã phá hỏng tất cả.

