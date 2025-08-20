Tân binh Real Madrid đi vào lịch sử

Một trong những gương mặt đáng chú ý trong trận thắng 1-0 của Real Madrid trước Osasuna ở vòng 1 La Liga là tân binh Franco Mastantuono.

Mastantuono ghi dấu ấn khi ra mắt tại La Liga. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 20/8, Real Madrid có khởi đầu thuận lợi tại La Liga khi giành chiến thắng trước Osasuna. Tân binh 18 tuổi Mastantuono đã được tung vào sân ở phút 68, thay thế Brahim Diaz. Mastantuono chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải và thể hiện rõ sự khát khao và sự tự tin khi cầm bóng, tạo ra một vài cơ hội cho đội nhà.

Trong 28 phút có mặt trên sân, Mastantuono đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ. Theo ESPN, anh đã trở thành ngoại binh trẻ thứ ba ra mắt tại La Liga trong màu áo Real Madrid. Đáng chú ý, Mastantuono vừa mới bước sang tuổi 18 chỉ năm ngày trước trận đấu.

Người giữ kỷ lục về độ tuổi khi ra mắt "Los Blancos" là Martin Odegaard (16 tuổi 133 ngày), theo sau là Samuel Eto’o (17 tuổi 270 ngày).

Trong trận đấu với Osasuna, Mastantuono có một cú sút trúng đích khi nhận bóng trong khu vực cấm địa, nhưng pha dứt điểm của anh lại đi thẳng vào tay thủ môn Sergio Herrera. Tân binh 18 tuổi này cũng tạo ra một cơ hội ghi bàn và có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 89%.

Trận đấu tiếp theo của Real Madrid sẽ là cuộc đối đầu với Real Oviedo trên sân khách. Mastantuono được kỳ vọng sẽ có thêm thời gian thi đấu, nếu HLV Xabi Alonso vẫn để Rodrygo trên băng ghế dự bị. HLV người Tây Ban Nha đã xác định Mastantuono, Diaz và Rodrygo là những phương án cho vị trí tiền vệ cánh phải trong đội hình của mình.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.