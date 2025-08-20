CĐV Sporting chế giễu Gyokeres

Tiền đạo Viktor Gyokeres tiếp tục trở thành tâm điểm chê bai sau 60 phút thi đấu mờ nhạt khi Arsenal đánh bại MU 1-0 hôm 17/8.

Gyokeres đang chật vật trong giai đoạn đầu tiên tại Arsenal.

"Ai cần Gyokeres, khi chúng ta đã có Mangas", một CĐV Sporting CP chế giễu Gyokeres ngay sau hai vòng đầu tiên của giải VĐQG Bồ Đào Nha. "Cảm ơn Gyokeres vì 300.000 euro tiền phạt và 73 triệu euro tiền chuyển nhượng", một CĐV khác mỉa mai Gyokeres.

Gyokeres từng phải nộp phạt 300.000 euro cho Sporting CP sau khi không tham gia các buổi tập đầu mùa giải 2025/26, trong bối cảnh anh thúc đẩy việc chuyển nhượng sang Arsenal. Số tiền phạt này sau đó được Sporting sử dụng để ký hợp đồng với hậu vệ trái Ricardo Mangas từ Vitória de Guimarães với giá 300.000 euro.

Đáng chú ý, Mangas ghi 2 bàn ngay trong trận ra mắt đội bóng mới tại Primeira Liga, trong khi Gyokeres có khởi đầu mờ nhạt cho Arsenal ở vòng 1 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. A Bola đánh giá việc Sporting dùng số tiền Gyokeres nộp phạt để chiêu mộ Mangas cho thấy sự khôn ngoan của CLB Bồ Đào Nha trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Sporting, với sự ổn định tài chính và thành công trên sân cỏ (3 chức vô địch Primeira Liga trong 5 năm qua), tiếp tục chứng minh khả năng quản lý khéo léo khi biến khoản phạt của Gyokeres thành một vụ chuyển nhượng hiệu quả. Nếu Mangas tiếp tục duy trì phong độ, anh có thể thu hút sự chú ý từ các câu lạc bộ lớn ở châu Âu trong tương lai.