Chelsea có HLV mới

Liam Rosenior công khai thừa nhận ông đang trên đường trở thành HLV mới của Chelsea sau khi đạt thỏa thuận miệng với đội bóng Tây London.

HLV Liam Rosenior xác nhận thông tin trên trong một buổi họp báo bất ngờ diễn ra sáng 6/1 tại Pháp, qua đó chấm dứt mọi đồn đoán xung quanh tương lai của ông. Rosenior hiện là HLV trưởng của Strasbourg, và chỉ vài ngày trước còn né tránh khả năng rời đội bóng Ligue 1 này.

Theo lời Rosenior, ông bay tới London vào hôm 3/1 để thảo luận trực tiếp với ban lãnh đạo Chelsea, trước khi bước vào các cuộc đàm phán kéo dài vào ngày 5/1. "The Blues" đang tìm kiếm thuyền trưởng mới sau khi chia tay Enzo Maresca, và Rosenior là cái tên được lựa chọn.

Phát biểu trước báo chí Pháp, Rosenior cho biết: “Cuối tuần vừa rồi, tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng sau đó, tôi được phép nói chuyện với một trong những CLB lớn nhất thế giới. Tính đến hôm nay, mọi thứ cho thấy tôi sẽ trở thành HLV tiếp theo của đội bóng đó”.

Chiến lược gia 41 tuổi nhấn mạnh đây là cơ hội không thể từ chối ở thời điểm hiện tại của sự nghiệp. Ông dành nhiều lời ca ngợi cho Chelsea, đặc biệt là chất lượng đội hình, người hâm mộ và vị thế của CLB trên bản đồ bóng đá thế giới.

Rosenior cũng xác nhận hai bên mới chỉ đạt thỏa thuận miệng, chưa ký hợp đồng chính thức, nhưng mọi điều khoản quan trọng đã được thống nhất và thương vụ có thể hoàn tất trong vài giờ tới.

“Tôi có mặt ở đây hôm nay vì tôi thực sự quan tâm đến Strasbourg. Tôi nghĩ việc trả lời câu hỏi của các bạn trước khi bước sang giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp là điều cần thiết”, Rosenior nói thêm.

Theo kế hoạch, trận đấu đầu tiên của Rosenior trên cương vị HLV Chelsea nhiều khả năng là chuyến làm khách trên sân Charlton tại FA Cup vào ngày 11/1. Trước đó, HLV tạm quyền Calum MacFarlane sẽ dẫn dắt Chelsea ở trận derby Tây London gặp Fulham vào giữa tuần.

Nếu mọi thủ tục được hoàn tất đúng dự kiến, Rosenior sẽ chính thức bước vào thử thách lớn nhất sự nghiệp, trong bối cảnh Chelsea tiếp tục theo đuổi chiến lược trẻ hóa và tái thiết dưới áp lực cạnh tranh khốc liệt tại Premier League.