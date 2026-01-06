Vinicius từ chối đãi ngộ khổng lồ của Chelsea

Ngôi sao người Brazil, Vinicius Junior, không xem Chelsea là điểm đến phù hợp cho tương lai.

Vinicius muốn ở lại Real Madrid.

Theo tiết lộ từ chương trình El Chiringuito, Chelsea không thể đáp ứng yêu cầu lương bổng của Vinicius, vốn được cho là ngang bằng với mức đãi ngộ mà Kylian Mbappe đang nhận tại Real Madrid. Ngay cả khi Chelsea sẵn sàng chi 150 triệu euro phí chuyển nhượng cho Vinicius, thương vụ vẫn khó xảy ra.

Theo Marca, Vinicius từng đòi mức lương cố định lên đến 20 triệu euro mỗi năm, kèm theo khoảng 10 triệu euro tiền thưởng dựa trên thành tích cá nhân và tập thể, như số bàn thắng, kiến tạo hay các danh hiệu giành được. Sau đó, ngôi sao người Brazil thể hiện thiện chí với Real Madrid khi sẵn sàng giảm mức lương cố định nói trên xuống thấp hơn con số 20 triệu euro mỗi năm.

Sự quan tâm của Chelsea dành cho Vinicius xuất hiện trong thời điểm HLV Enzo Maresca chia tay sân Stamford Bridge. Trong những năm qua, “The Blues” không thiếu tham vọng và sẵn sàng chi tiêu mạnh tay, nhưng trường hợp của Vinícius cho thấy họ vẫn có những giới hạn nhất định, đặc biệt là về quỹ lương.

Về phía Real Madrid, đội vẫn thể hiện quyết tâm giữ chân Vinícius. Ban lãnh đạo CLB coi anh là trụ cột trong dự án dài hạn và mong muốn giải quyết dứt điểm bế tắc hợp đồng trước khi mùa giải khép lại.

