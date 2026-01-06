Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Không vội Glasner, MU cân nhắc Maresca

  • Thứ ba, 6/1/2026 06:10 (GMT+7)
Sau khi sa thải Ruben Amorim, MU đang nghiêm túc xem xét Enzo Maresca như một phương án tiềm năng cho chiếc ghế HLV trưởng, trong bối cảnh ban lãnh đạo không muốn lặp lại những quyết định vội vàng quen thuộc ở Old Trafford.

Việc Manchester United tìm kiếm HLV mới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này không còn là Oliver Glasner. Theo tiết lộ từ nhà báo Christopher Michel, MU đang hướng sự chú ý sang Enzo Maresca, cựu HLV Chelsea vừa rời Stamford Bridge hồi đầu tháng.

Maresca được giới chuyên môn tại Anh đánh giá là HLV thuộc nhóm “hàng đầu”, nổi bật với tư duy chiến thuật hiện đại và khả năng xây dựng cấu trúc lối chơi rõ ràng. Trong bối cảnh MU vừa chia tay Ruben Amorim sau một nhiệm kỳ đầy biến động, việc ban lãnh đạo cân nhắc một lựa chọn mang tính dài hơi hơn cho thấy sự thận trọng cần thiết.

Trái lại, khả năng MU bổ nhiệm Oliver Glasner trong mùa đông bị đánh giá là không cao. HLV người Áo hiện vẫn còn ràng buộc hợp đồng với Crystal Palace, và theo Michel, đây không phải thời điểm thích hợp để Old Trafford mạo hiểm với một thương vụ phức tạp.

Sau hàng loạt quyết định thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện kể từ thời hậu Sir Alex Ferguson, MU hiểu rằng họ không thể tiếp tục “vá víu” bằng những lựa chọn ngắn hạn.

Trước mắt, Darren Fletcher giữ vai trò tạm quyền. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Fletcher gần như chưa có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao, và MU không thể đánh cược phần còn lại của mùa giải cho một phương án mang tính thử nghiệm, nhất là khi cuộc đua top 4 vẫn còn rộng mở.

Dù phong độ thiếu ổn định, MU vẫn là điểm đến có sức hút lớn với giới HLV. Quy mô CLB, tiềm lực tài chính và tham vọng danh hiệu đủ để thuyết phục những ứng viên chất lượng, kể cả trong bối cảnh phải tiếp quản đội bóng giữa mùa. Vấn đề cốt lõi lúc này không nằm ở việc MU có bao nhiêu lựa chọn, mà là họ sẽ quyết định nhanh và dứt khoát đến đâu.

Sau Amorim, Old Trafford cần một HLV không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn đủ bản lĩnh để chịu áp lực và linh hoạt trước thực tế khắc nghiệt của Premier League. Nếu tiếp tục chần chừ hoặc chọn sai hướng, MU rất có thể lại tự đẩy mình vào một vòng xoáy bất ổn mới.

Hà Trang

MU Oliver Glasner Enzo Maresca Darren Fletcher Elite Việt Nam Ruben Amorim

