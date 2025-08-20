Mbappe rê bóng gây ngỡ ngàng

Tiền đạo Kylian Mbappe để lại pha xử lý ấn tượng trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Osasuna ở vòng 1 La Liga rạng sáng 20/8.

Mbappe tỏa sáng trước Osasuna. Ảnh: Reuters.

Phút 66 trên sân Bernabeu, Mbappe đi bóng ở giữa sân, sau đó thực hiện động tác kỹ thuật vượt qua 3 cầu thủ Osasuna trước sự vỡ òa của khán giả nhà.

Pha xử lý ấn tượng và tự tin của Mbappe nhanh chóng trở nên viral trên mạng xã hội. Trang chủ Real Madrid chia sẻ lại đoạn video với dòng trạng thái: "Đơn giản đó là Mbappe". B/R Football thì nhận xét: "Mbappé thật điên rồ".

Nhiều CĐV trầm trồ với pha xử lý của Mbappe. Một tài khoản bình luận: "Pha xử lý đẳng cấp". Người hâm mộ khác viết: "Không ai trên sân dám đi bóng tự tin đến thế như Mbappe".

Ở phút 50, Mbappe bị phạm lỗi trong vùng cấm Osasuna giúp Real được hưởng quả phạt đền. Chính ngôi sao người Pháp cũng thực hiện thành công quả 11 m mang về bàn duy nhất của trận đấu.

Trước đối thủ dồn toàn lực để phòng ngự "đổ bê tông", Real gặp rất nhiều khó khăn. Dù cầm bóng 68%, đoàn quân của HLV Xabi Alonso không tìm ra phương án nào để tiếp cận khung thành Osasuna, ngoại trừ những cú sút xa.

Chiến thắng trước Osasuna giúp Real xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng La Liga sau vòng 1.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.