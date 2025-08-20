Isak nổi giận với Newcastle

Ngôi sao Alexander Isak vừa gây chấn động khi công khai chỉ trích Newcastle United.

Isak tố CLB chủ quản thất hứa.

Trong tâm thư trên trang cá nhân, tiền đạo người Thụy Điển khẳng định niềm tin giữa anh và Newcastle đã mất.

“Khi những lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục. Tôi tự hào khi được đồng nghiệp công nhận, nhưng sự thật là tôi không thể góp mặt ở buổi lễ tối nay. Với tất cả những gì đang diễn ra, tôi không cảm thấy ổn khi xuất hiện", Isak tiết lộ lý do không đến dự gala trao giải do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh tổ chức vào rạng sáng 20/8 (giờ Hà Nội), nơi anh là một trong 11 cái tên được vinh danh ở đội hình hay nhất mùa 2024/25.

Isak cho biết anh đã giữ im lặng suốt thời gian qua để tránh căng thẳng leo thang, nhưng sự im lặng đó lại khiến những câu chuyện sai lệch lan rộng: "Tôi đã im lặng quá lâu trong khi người khác lên tiếng. Điều đó khiến mọi người tin vào câu chuyện sai sự thật. Những lời hứa đã được đưa ra và CLB biết lập trường của tôi từ lâu. Việc đội bóng hành động như thể vấn đề này mới xuất hiện là sai lầm.”

Kết lại, chân sút 25 tuổi khẳng định sự chia tay có lẽ là lựa chọn duy nhất:“Thay đổi là cần thiết, vì lợi ích của mọi người, không chỉ riêng tôi".

Phát biểu mạnh mẽ này có thể là dấu chấm hết cho hành trình của Isak tại St James’ Park, mở đường cho một cuộc chuyển nhượng bom tấn sang Liverpool ngay trong mùa hè 2025. Trước đó, "The Kop" đã ra giá 140 triệu euro cho Isak nhưng bị từ chối. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1999 đang bị cách ly khỏi đội hình chính của Newcastle.