Báo động với Newcastle

  • Thứ bảy, 16/8/2025 21:36 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Không có Alexander Isak trong đội hình xuất phát 6 trận gần nhất, Newcastle United chưa thắng nổi trận nào ở Premier League.

Tối 16/8, Newcastle được chơi hơn người nhưng vẫn bị Aston Villa cầm hòa 0-0 trên sân khách ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26. Đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp tại Premier League, Newcastle không thắng khi vắng Isak trong đội hình (hòa 4, thua 2).

Đáng chú ý, Newcastle cũng không ghi bàn trong 4 trận liên tiếp vắng trung phong người Thuỵ Điển, dù tung ra tổng cộng 75 cú sút với giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) lên đến 9,4. Sự phụ thuộc vào Isak làm nổi bật nỗi lo của HLV Eddie Howe, khi Newcastle bắt đầu mùa giải mới.

Ở màn so tài với Aston Villa, Isak từ chối ra sân khiến Newcastle gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công, dù tạo ra lượng cơ hội vượt trội và chơi hơn người. 15 cú sút được đội khách thực hiện, con số gấp 5 lần so với chủ nhà, nhưng chỉ 3 trong số đó đi trúng đích và đều không thể gây khó khăn cho thủ môn.

The Times bình luận "Chích chòe" chơi trận đấu cực kỳ nhạt nhòa và thiếu cảm hứng. Với việc Isak vẫn nổi loạn và quyết định từ chối thi đấu, Newcastle chắc chắn phải tìm người thay thế chân sút tuyển Thụy Điển, nếu không muốn trải qua mùa giải khó khăn.

Newcastle gây thất vọng trong trận ra quân Ngoại hạng Anh

2 giờ trước

Tường Linh

Newcastle Ngoại hạng Anh Newcastle Alexander Isak

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

