Newcastle gây thất vọng trong trận ra quân Ngoại hạng Anh

  • Thứ bảy, 16/8/2025 20:25 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Tối 16/8, Newcastle được chơi hơn người nhưng vẫn bị Aston Villa cầm hòa 0-0 trên sân khách ở vòng 1 Premier League.

Newcastle không thể giành 3 điểm.

Trong ngày Alexander Isak từ chối ra sân, Newcastle gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công, dù tạo ra lượng cơ hội vượt trội. 15 cú sút được đội khách thực hiện, con số gấp 5 lần so với chủ nhà, nhưng chỉ 3 trong số đó đi trúng đích và đều không thể gây khó khăn cho thủ môn.

Anthony Gordon, cái tên được chọn thay Isak lĩnh xướng hàng công, có ngày thi đấu không mấy ấn tượng. Dấu ấn của tiền đạo người Anh chỉ là tình huống đột phá khiến trung vệ Erzi Konsa nhận thẻ đỏ ở phút 66. Anthony Elanga, tân binh đắt giá vừa cập bến trong phiên chợ hè cũng chơi nhạt nhòa bên cánh phải.

Dù được chơi hơn người trong thời gian dài, Newcastle cũng không thể xuyên thủng hàng thủ đầy chắc chắn của đội chủ nhà. Aston Villa không tạo ra cơ hội nào thực sự nguy hiểm nhưng đã làm tốt nhiệm vụ ở khâu phòng ngự. Thủ thành dự bị Marco Bizot xứng đáng nhận lời khen với hàng loạt pha ra vào chuẩn xác.

Chứng kiến màn trình diễn thiếu hiệu quả của hàng công, Newcastle cần gấp rút tìm kiếm cái tên mới để lấp khoảng trống của Isak. Nicolas Jackson nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vị trí trung phong tại St James' Park. Chân sút người Senegal đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập đoàn quân của HLV Eddie Howe. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng Chelsea đưa ra lại quá cao (80 triệu euro).

