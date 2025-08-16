Amorim xóa bỏ luật cũ của Ten Hag ở MU

HLV Ruben Amorim xác nhận sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen chuẩn bị trước trận đấu của MU, bắt đầu từ màn ra quân Premier League 2025/26 gặp Arsenal trên sân Old Trafford tối 17/8.

Amorim xóa bỏ luật tập trung 4 tiếng trước trận của Ten Hag.

Dưới thời Erik ten Hag, các cầu thủ MU buộc phải có mặt tại Old Trafford trước giờ bóng lăn tới 4 tiếng. Họ lái xe riêng tới sân, ăn bữa nhẹ ngay tại khu VIP mà Ten Hag cải tạo thành phòng sinh hoạt chung, rồi mới chuẩn bị cho trận đấu. Quy định này từng gây ra nhiều tranh cãi, khi không ít cầu thủ cảm thấy việc chờ đợi quá lâu tại sân khiến họ bị "mất lửa" trước giờ ra trận.

Amorim quyết định xóa bỏ quy định trên. Thay vào đó, toàn đội sẽ tập trung tại Carrington, cùng nhau dùng bữa và chuẩn bị trong bầu không khí quen thuộc ở trung tâm huấn luyện. Sau đó, họ sẽ di chuyển chung bằng xe buýt đến Old Trafford, dự kiến có mặt vào lúc 14h45 (giờ Anh), chỉ khoảng hơn một tiếng trước giờ khai màn trận đại chiến với Arsenal.

Giải thích về sự thay đổi này, Amorim nhấn mạnh: "Old Trafford phải là trung tâm của trận đấu, nhưng chúng tôi không thể ngồi chờ 4 tiếng đồng hồ ở đó. Tốt hơn là toàn đội chuẩn bị ở Carrington, rồi khi tới sân sẽ ngay lập tức cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt từ người hâm mộ. Như thế, sự kết nối với khán giả sẽ mạnh mẽ và tự nhiên hơn".

Ông cũng khẳng định việc thay đổi này không ảnh hưởng đến trải nghiệm của CĐV: "Người hâm mộ vẫn sẽ được gặp gỡ cầu thủ, ký tặng như trước. Nhưng với chúng tôi, sự chuẩn bị sẽ gọn gàng hơn, ít thời gian chờ đợi và quan trọng nhất là giữ nguyên cảm xúc hứng khởi ngay trước giờ bóng lăn".

Với quyết định táo bạo, Amorim cho thấy ông không ngại xóa bỏ những quy tắc cũ để xây dựng phong cách riêng, hướng tới việc giúp MU ra sân với tinh thần tốt nhất ngay từ trận mở màn Premier League.