MU, Man City trả lương hào phóng nhất Premier League

Hai đội bóng thành Manchester sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng cao, đi kèm đãi ngộ hấp dẫn để thuyết phục các ngôi sao về thi đấu.

Bryan Mbeumo tăng lương đáng kể khi gia nhập MU. Ảnh: Reuters.

Planet Football thống kê Man City là đội đang có quỹ lương cao nhất Premier League ở mùa 2025/26, ở mức hơn 230 triệu bảng mỗi năm. Đội chủ sân Etihad sở hữu hai gương mặt trong top 10 cầu thủ lương cao nhất giải là Erling Haaland (525.000 bảng mỗi tuần) và Bernardo Silva (300.000 bảng mỗi tuần).

Đội bóng cùng thành phố với Man City là MU cũng chi mạnh tay cho các cầu thủ của mình. "Quỷ đỏ" ước tính phải trả đến 178 triệu bảng tiền lương hàng năm cho các cầu thủ, xếp thứ hai trong danh sách.

Ban lãnh đạo MU đang cố gắng giảm tải quỹ lương qua từng năm. Sau khi để Marcus Rashford sang Barcelona theo dạng cho mượn, "Quỷ đỏ" cũng đang gấp rút tìm bến đỗ mới cho Jadon Sancho.

Liverpool, nhà đương kim vô địch Premier League, chỉ xếp thứ năm trong danh sách khi trả 155 triệu bảng tiền lương mỗi năm. Mùa hè này, đội chủ sân Anfield có những thay đổi lớn trong đội hình bằng việc loại bỏ các cầu thủ có lương cao như Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz hay Darwin Nunez.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng bổ sung những cái tên mới có mức đãi ngộ không hề thấp như Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong. Nếu đội tiếp tục củng cố hàng công trong hè này bằng bản hợp đồng đắt giá như Alexander Isak, quỹ lương của Liverpool sẽ tăng đáng kể.

Chelsea và Arsenal lần lượt phải trả 169 và 167 triệu bảng tiền lương mỗi năm. Trong khi đó, Tottenham chỉ tốn 101 triệu bảng trả lương cầu thủ mỗi mùa, con số kém cả Aston Villa (120 triệu bảng).

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.