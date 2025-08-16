Conte đòi ăn thua với cầu thủ, an ninh phải ra tay

Cựu HLV Chelsea, Antonio Conte khiến người hâm mộ bóng đá sửng sốt khi bất ngờ lao thẳng vào sân và tìm cách ăn thua với một cầu thủ đối phương… ngay trong một trận giao hữu.

Conte nổi tiếng là HLV giàu cảm xúc

Conte khi đang chỉ đạo Napoli trong trận giao hữu với Olympiacos, bất ngờ xảy ra tình huống căng thẳng. Một đường chuyền tưởng như vô hại về phía hậu vệ Amir Rrahmani của Napoli bỗng biến thành “đường chuyền báo hại” khi tiền đạo Ayoub El Kaabi của Olympiacos ập tới.

Trong lúc trung vệ người Kosovo cố gắng đưa bóng lên phía trước, El Kaabi lao vào tranh chấp và cắt ngang, dẫn tới cú va chạm mạnh bằng cả giày và vai, ngay trước khu kỹ thuật của hai đội. Rrahmani ngã xuống, la hét đau đớn. Trong khi đó, tiền đạo người Morocco chỉ nhún vai bỏ qua, không hay biết rằng Antonio Conte đang tức giận tiến thẳng về phía mình.

Nhà cầm quân người Italy tìm cách tiếp cận El Kaabi và tiến sát chỉ còn cách chạm tay, nhưng bị trọng tài thứ tư ngăn lại. Sự xuất hiện của Conte càng khiến tình hình thêm căng, khi cầu thủ và ban huấn luyện hai đội lập tức đổ dồn tới tạo thành một đám đông hỗn loạn bên đường biên.

Các nhân viên an ninh cùng chính trợ lý của Conte phải giữ chặt ông, bất chấp việc Conte liên tục tìm cách thoát ra để tiếp tục đối chất với cầu thủ đối phương. Sau cùng, mọi chuyện cũng lắng xuống. El Kaabi bị phạt thẻ vàng, còn Conte may mắn không bị truất quyền chỉ đạo. Napoli sau đó giành chiến thắng 2-1, dù Olympiacos gỡ được một bàn ở phút 90.

Khoảnh khắc ồn ào này gây chia rẽ dư luận: một số người khen Conte hết mình bảo vệ học trò, trong khi người khác cho rằng pha phạm lỗi chưa đến mức khiến ông phản ứng dữ dội như vậy. Một người hâm mộ khác lại bày tỏ: “Nếu tôi được chơi cho Antonio Conte, tôi sẵn sàng đỡ đạn thay ông ấy”.