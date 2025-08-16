Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Flick tức giận vì Rashford chưa chắc ra sân

  Thứ bảy, 16/8/2025 09:00 (GMT+7)
HLV Hansi Flick tỏ rõ sự bức xúc khi những vấn đề tài chính của Barcelona đang ngăn cản CLB đăng ký Marcus Rashford cho mùa giải mới.

HLV Hansi Flick bất an về khâu lực lượng

Dù mượn thành công Marcus Rashford từ Manchester United, Barcelona vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn quỹ lương của La Liga trước khi tiền đạo người Anh đủ điều kiện thi đấu. Tình cảnh này không chỉ riêng Rashford gặp phải.

Hy vọng giải quyết phần nào khó khăn, Barca có thể tận dụng chấn thương dài hạn của thủ môn đội trưởng Marc-André ter Stegen. Theo quy định, họ được giải phóng 80% mức lương của thủ thành người Đức để đăng ký cầu thủ mới trong thời gian anh vắng mặt.

Mùa hè năm ngoái, đội bóng xứ Catalonia từng dùng cách này để đăng ký Dani Olmo sau khi Andreas Christensen dính chấn thương, và hiện ưu tiên tương tự cho thủ môn Joan Garcia. Điều này đồng nghĩa Rashford nhiều khả năng phải chờ sau Garcia, khi vị trí thủ môn được ưu tiên hơn.

HLV Hansi Flick thừa nhận đây là bài toán nan giải trước trận mở màn gặp Mallorca rạng sáng 17/8: “Tôi không hài lòng, nhưng hiểu tình hình và tin CLB sẽ xử lý. Chúng tôi tập trung vào những gì có thể kiểm soát, còn những việc khác để CLB lo”.

Bất chấp chưa chắc góp mặt ở vòng 1, Rashford và Garcia đều ra sân trong giai đoạn tiền mùa giải, đặc biệt ở trận tranh Cúp Joan Gamper khi Rashford kiến tạo cho Raphinha trong chiến thắng 5-0 trước Como.

Theo hợp đồng mượn, Barcelona sẽ trả toàn bộ lương của Rashford mùa này, giúp MU tiết kiệm khoảng 12,75 triệu bảng. Đội bóng Tây Ban Nha cũng kèm điều khoản mua đứt vào hè năm sau.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tú Anh

