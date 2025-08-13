Rashford đã đúng về MU

Marcus Rashford, đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn, vừa lên tiếng với những lời nhận xét thẳng thắn, thậm chí có phần chua chát, về tình trạng mà Manchester United đang trải qua.

Rashford vừa có những chia sẻ thẳng thắn về Manchester United.

Phát biểu trên podcast The Rest is Football, tiền đạo người Anh cho rằng CLB đã “lạc hướng” kể từ ngày Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện năm 2013, và đến nay vẫn chưa thực sự bắt đầu một quá trình chuyển giao đúng nghĩa.

Những chia sẻ của Rashford không chỉ là lời than phiền của một cầu thủ từng bị gạt ra khỏi kế hoạch bởi HLV Ruben Amorim, mà còn phản ánh một thực tế đã tồn tại quá lâu ở Old Trafford: sự thiếu nhất quán về triết lý bóng đá, sự thay đổi liên tục về chiến lược và cách tiếp cận, khiến MU rơi vào trạng thái “vùng vô định” - không đủ ổn định để vô địch Premier League, nhưng cũng không đủ kiên định để xây dựng nền tảng bền vững.

Câu chuyện mất bản sắc

Rashford nhắc lại thời kỳ hoàng kim dưới thời Sir Alex: “Khi Fergie dẫn dắt, không chỉ đội một, mà cả học viện đều vận hành theo cùng một nguyên tắc. Từ lứa 15 tuổi trở lên, mọi cầu thủ đều hiểu ‘cách chơi của MU’”. Đó là một hệ thống đồng bộ, giúp CLB duy trì bản sắc qua nhiều thế hệ cầu thủ và HLV.

Sau Ferguson, MU rơi vào vòng xoáy “thay đổi để thích ứng” thay vì “giữ nguyên tắc để phát triển”. Mỗi khi bổ nhiệm HLV mới, CLB lại điều chỉnh chiến lược chuyển nhượng để phù hợp với triết lý của cá nhân đó. Hậu quả là đội hình trở nên chắp vá, pha trộn những cầu thủ phù hợp với các triết lý khác nhau, thiếu sự liền mạch và khó hình thành phong cách đặc trưng.

Rashford chỉ ra rằng cách làm này chỉ mang lại những thành công ngắn hạn - như vô địch các giải cúp - nhưng không thể tạo ra nền tảng đủ vững để tranh ngôi vô địch Premier League. Và điều quan trọng, theo anh, là MU chưa bao giờ thực sự “bắt đầu” quá trình chuyển giao mà họ luôn nhắc đến.

Klopp gặt hái thành công ở Liverpool nhờ có được sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo.

Để minh họa cho quan điểm, Rashford lấy Liverpool làm ví dụ. Jürgen Klopp đến Anfield vào tháng 10/2015, và phải chờ đến năm 2019 mới giành danh hiệu đầu tiên.

Ba năm đầu không phải là khoảng thời gian bùng nổ về thành tích, nhưng đó là lúc Liverpool kiên định với kế hoạch, kiên nhẫn xây dựng đội hình và hệ thống phù hợp. Kết quả là họ trở thành đối trọng thực sự của Man City, vô địch Premier League 2020 và liên tục tranh chấp các danh hiệu lớn.

Trong khi đó, MU chưa có HLV nào ở kỷ nguyên hậu Ferguson trụ lại được ba mùa giải trọn vẹn. Điều này không chỉ cho thấy áp lực khổng lồ tại Old Trafford, mà còn phản ánh việc CLB chưa sẵn sàng kiên nhẫn với một kế hoạch dài hạn.

Góc nhìn từ người trong cuộc

Lời của Rashford mang trọng lượng bởi bản thân không chỉ là một cầu thủ trưởng thành từ học viện MU, mà còn là nhân chứng sống cho giai đoạn biến động kéo dài suốt hơn một thập kỷ qua. Anh trải qua sáu đời HLV thường trực, từ Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjær, Ralf Rangnick, Erik ten Hag cho đến Ruben Amorim. Mỗi người mang đến một ý tưởng khác nhau, một chiến lược khác nhau - và khi ra đi, để lại một đội hình hỗn hợp, vừa thừa vừa thiếu, khó tối ưu hóa.

Ở tuổi 27, Rashford đủ trải nghiệm để nhận ra rằng việc thiếu một “kim chỉ nam” khiến CLB luôn rơi vào thế phản ứng: thua thì thay HLV, thất bại ở một vị trí thì mua cầu thủ cho vị trí đó, thay vì xây dựng nền móng cho tương lai. Cách vận hành này khiến MU dễ bị cuốn theo những “giải pháp tạm thời”, không tạo ra sự ổn định cần thiết để trở lại đỉnh cao.

Những gì Rashford nói, xét đến cùng, là lời nhắc nhở cho ban lãnh đạo MU. Một đội bóng muốn quay lại đỉnh cao cần hơn cả những bản hợp đồng bom tấn - họ cần một kế hoạch dài hơi, một triết lý rõ ràng và sự kiên nhẫn để đi hết con đường. Nếu tiếp tục thay đổi hướng đi mỗi khi gặp khó khăn, “Quỷ đỏ” sẽ mãi ở trong tình trạng “vùng vô định” mà Rashford mô tả.

MU của Ruben Amorim đang tái thiết mọi thứ.

Với một thương hiệu lớn như MU, áp lực thành tích là không thể tránh khỏi. Nhưng Liverpool đã chứng minh rằng thành công bền vững đòi hỏi thời gian, sự nhất quán và niềm tin vào dự án đã chọn. Vấn đề là liệu ban lãnh đạo Old Trafford có đủ dũng khí để kiên định hay không.

Những phát biểu của Rashford có thể khiến một số người hâm mộ khó chịu, nhất là khi anh hiện khoác áo Barcelona. Nhưng ở một góc độ khác, đó lại là tiếng nói chân thật từ một cầu thủ hiểu rõ MU hơn ai hết. Việc thừa nhận vấn đề là bước đầu tiên để giải quyết nó.

MU đang đứng trước ngã rẽ: hoặc tiếp tục chu kỳ thay đổi - thất bại - thay đổi, hoặc dám đặt niềm tin vào một kế hoạch dài hạn, chấp nhận những giai đoạn khó khăn để xây dựng lại nền móng. Nếu không, như Rashford nói, họ sẽ mãi chỉ quanh quẩn ở “vùng vô định” - nơi mà danh tiếng và kỳ vọng không đủ để mang lại những chức vô địch.