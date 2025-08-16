Hàng thủ Liverpool lộ tử huyệt

Liverpool mở màn Premier League 2025/26 bằng chiến thắng 4-2 trước Bournemouth, nhưng khoảng trống nơi hàng thủ và hệ thống mới của Arne Slot vẫn để lộ nhiều bất ổn.

Arne Slot có khởi đầu suôn sẻ ở Premier League mùa 2024/25.

Khởi đầu mùa giải với tư cách nhà đương kim vô địch, Liverpool bước ra Anfield cùng bốn sự thay đổi lớn trong đội hình so với mùa trước. Arne Slot chấp nhận mạo hiểm, điều chỉnh sơ đồ để thích ứng với tân binh Florian Wirtz. Nhưng mọi cuộc cải tổ đều đòi hỏi thời gian, và 90 phút trước Bournemouth cho thấy hành trình này sẽ không dễ dàng.

Những vấn đề của Liverpool

Vấn đề lớn nhất của Liverpool lúc này không nằm ở hàng công. Họ vẫn tấn công giàu ý tưởng, di chuyển linh hoạt và tạo ra nhiều cơ hội.

Nhưng ở mặt trận phòng ngự, những khoảng trống sau lưng hàng hậu vệ xuất hiện quá thường xuyên, y hệt những gì từng thấy ở Community Shield. Khi Bournemouth gỡ hòa, Antoine Semenyo thoát xuống trong khoảng trống mênh mông, bứt 60 mét trước khi hạ gục Alisson, còn Van Dijk và Konaté chỉ biết lùi dần mà không áp sát.

Một phần nguyên nhân đến từ hệ thống pressing “kèm người” mới. Cách bố trí này giúp Liverpool áp sát nhanh hơn ở tuyến trên, nhưng lại dễ bị khai thác nếu đối phương thoát pressing và tận dụng không gian phía sau.

Sự vắng mặt của Ryan Gravenberch vì án treo giò càng khiến tuyến giữa thiếu một “mỏ neo” đủ kinh nghiệm để che chắn trước hàng thủ. Dominik Szoboszlai, được kéo xuống chơi thấp hơn, chưa cho thấy sự phù hợp, và có lẽ vị trí này nên nhường lại cho anh khi cần hỗ trợ Wirtz.

Cá nhân các tân binh cũng để lại dấu ấn trái ngược. Hugo Ekitiké tiếp tục chứng minh anh là bản hợp đồng đáng giá.

Sau màn ra mắt ấn tượng ở Community Shield, tiền đạo người Pháp lại tỏa sáng, ghi bàn trong vòng vây 6 cầu thủ Bournemouth, vượt qua Marcos Senesi trước khi dứt điểm lạnh lùng. Dù bỏ lỡ một cơ hội dễ hơn ngay sau đó, Ekitiké vẫn mang đến sức sống mới cho hàng công, đặc biệt trong những pha phối hợp cùng Mohamed Salah.

Ekitiké liên tục ghi bàn từ khi chuyển tới Liverpool.

Ngược lại, Milos Kerkez có buổi chiều đầy sóng gió. Gặp lại đồng đội cũ Antoine Semenyo, hậu vệ 21 tuổi người Hungary liên tục bị khoét vào cánh, phạm lỗi nguy hiểm và phải nhận thẻ vàng.

Bàn rút ngắn tỷ số của Bournemouth cũng xuất phát từ một pha cắt mặt tương tự. Việc Andy Robertson vào thay Kerkez ở phút 60 cũng không giúp Liverpool khá hơn ở cánh trái, cho thấy đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là điểm yếu chiến thuật.

Trong bối cảnh hàng thủ chệch choạc, sức mạnh tấn công của Liverpool trở thành cứu cánh. Salah - từng bị cô lập ở Community Shield - lần này hoạt động năng nổ hơn, chủ động phối hợp với Ekitiké và Frimpong. Chính anh khởi nguồn tình huống dẫn đến bàn quyết định của Federico Chiesa, trước khi tự mình ấn định chiến thắng bằng một pha dứt điểm đậm chất “Salah”.

Liverpool cần cải thiện

Thế nhưng, chiến thắng này vẫn mang sắc thái của một trận đấu “thắng nhờ khoảnh khắc” hơn là áp đảo hoàn toàn. Bournemouth không phải đối thủ mạnh nhất, nhưng cũng đủ để phơi bày những bất ổn mà Liverpool cần khắc phục nếu muốn bảo vệ ngôi vương.

Arne Slot chắc chắn hiểu điều đó: hệ thống mới cần thời gian, nhưng Premier League không cho phép nhiều sai sót, nhất là khi cuộc đua vô địch năm nay hứa hẹn căng thẳng.

Arne Slot còn nhiều việc phải làm để biến Liverpool thành cỗ máy hoàn hảo.

Ngoài chuyên môn, trận đấu còn đọng lại một hình ảnh đầy xúc động. Sau tiếng còi mãn cuộc, Mohamed Salah đứng lặng trước khán đài Kop, lau nước mắt khi CĐV hát vang bài ca về Diogo Jota.

Những phút mặc niệm trước trận cho Jota và em trai anh được thực hiện trang nghiêm, nhưng cảm xúc không dừng ở nghi thức. Nỗi đau mất mát vẫn len lỏi trong từng bước chạy, và mùa giải này, Liverpool phải chiến đấu với cả đối thủ trên sân lẫn thử thách tinh thần ngoài đường biên.

Liverpool của Slot chưa đạt sự kiểm soát và ổn định như thời điểm đỉnh cao mùa trước. Nhưng họ vẫn đang giành chiến thắng - yếu tố sống còn trong giai đoạn chuyển giao. Với những tín hiệu tích cực từ Ekitiké, sự trở lại của Gravenberch trong thời gian tới và việc mài giũa hệ thống mới, Anfield vẫn có quyền hy vọng.

Vấn đề là, ở Premier League, hy vọng thôi chưa đủ. Slot sẽ cần biến hy vọng ấy thành một Liverpool vừa đẹp mắt, vừa chắc chắn - nếu không muốn những khoảng trống ở hàng thủ trở thành “tử huyệt” trong cuộc đua đường dài.