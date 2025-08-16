Tân binh 125 triệu euro ra mắt thảm họa tại Premier League

Florian Wirtz thi đấu nhạt nhòa trong trận thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh vào rạng sáng 16/8.

Wirtz chưa thể bắt nhịp với giải Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu đầu tiên tại Premier League, Florian Wirtz được bố trí trong vai trò tiền vệ tấn công hỗ trợ trung phong Hugo Ekitike. Với mức phí chuyển nhượng khổng lồ, tuyển thủ Đức được kỳ vọng có màn ra mắt bùng nổ. Tuy nhiên, anh không để lại dấu ấn nào đáng kể và bị thay ra sớm.

0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 0 cú sút trúng đích, 3 đường chuyền tạo cơ hội, 3/10 lần thắng tranh chấp, để mất bóng 19 lần (cao nhất trên sân) là những thống kê về màn trình diễn trong 82 phút của cựu sao Leverkusen. Thống kê tích cực duy nhất của Wirtz chỉ là việc anh di chuyển quãng đường nhiều nhất (11,3 km).

Theo Sofascore, Wirtz chỉ được chấm 6,8 điểm, trong khi 3 đồng đội trên hàng công gồm Ekitike, Mohamed Salah và Cody Gakpo đều nhận điểm 8 trở lên. Một chi tiết đáng chú ý hơn là khi Wirtz rời sân, cái tên vào thay anh, Federico Chiesa lại ngay lập tức tỏa sáng để giúp Liverpool giành 3 điểm.

Chứng kiến màn thể hiện không như kỳ vọng của Wirtz, nhiều CĐV đã buông lời mỉa mai. "Biết thế nào là Premier League chưa?", một fan bình luận. "Liverpool thắng nhưng Wirtz đã thất bại thảm hại", người thứ 2 lên tiếng. "Wirtz nghĩ rằng bản thân hay nhất thế giới nhưng lại để mất bóng quá dễ dàng", fan thứ 3 cho biết.