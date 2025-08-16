Pha thay người lạ lẫm của Slot giúp Liverpool thắng trận mở màn

Ngày khai màn Premier League 2025/26 rạng sáng 16/8 chứng kiến màn so tài kịch tính, khi Liverpool và Bournemouth tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn.

Chiesa ghi bàn trong ngày Liverpool thắng 4-2 trước Bournemouth.

Có những trận đấu tưởng như kết quả đã an bài, có những khoảnh khắc khiến ngay cả CĐV trung thành nhất cũng dần mất niềm tin. Nhưng vẫn có những đội bóng - như Liverpool - luôn biết cách viết nên kịch bản kỳ diệu.

Phút 82 tại Anfield, HLV Arne Slot bất ngờ tung Federico Chiesa vào sân thay Florian Wirtz. Quyết định này khiến không ít người hâm mộ bối rối: Chiesa đã lâu không thi đấu, lại bị bao phủ bởi tin đồn rời CLB. Từ cabin bình luận, cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher thốt lên: "Một pha thay người lạ lẫm. Rất lạ lẫm".

Dù vậy, Slot có toan tính của riêng mình. Chỉ 6 phút sau, sự lựa chọn ấy lập tức được chứng minh. Từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Bournemouth, Chiesa tung cú volley tung lưới Petrovic, nâng tỷ số lên 3-2 cho Liverpool. Kỹ thuật từ pha xử lý của Chiesa chưa hẳn hoàn hảo, nhưng bàn thắng ấy đủ để làm bùng nổ cầu trường và buộc đối thủ phải sụp đổ về tinh thần.

Slot mỉm cười trên đường biên. Đây không phải lần đầu ông xoay chuyển cục diện nhờ những quân bài dự bị.

Mùa trước, chiến lược gia người Hà Lan từng gây tiếng vang khi ở trận hòa 1-1 với Nottingham Forest, bộ đôi Kostas Tsimikas và Diogo Jota vào sân ở phút 65 và 66, và chỉ 22 giây sau, Jota ghi bàn từ đường kiến tạo của Tsimikas. Ở Champions League, Harvey Elliott cũng từng ghi bàn quyết định chỉ 47 giây sau khi được Slot tung vào sân gặp PSG.

Arne Slot cho thấy tài thay người đỉnh cao.

Nếu Jurgen Klopp từng biến Liverpool thành tập thể bùng nổ với tinh thần chiến binh, thì Arne Slot đang giúp đội bóng này trở nên lạnh lùng và hiệu quả hơn - đúng chất một cỗ máy chiến thắng.

Trận mở màn Premier League 2025/26 kết thúc với tỷ số 4-2 cho Liverpool, nhưng đó không phải một chiến thắng dễ dàng. Hugo Ekitike và Cody Gakpo đưa đội chủ nhà dẫn 2-0, song cú đúp của Antoine Semenyo ở phút 76 kéo Bournemouth trở lại. Khi Anfield bắt đầu nghĩ đến một kết quả hòa, Chiesa xuất hiện để xoay chuyển tình thế, trước khi Salah ấn định tỷ số ở phút bù giờ.

Liverpool giành trọn 3 điểm nhờ khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, nhưng trận đấu cũng là lời nhắc nhở về sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ. Dù vậy, bản lĩnh của một ứng viên vô địch được thể hiện đúng lúc. Với Arne Slot trên ghế chỉ đạo, “The Kop” cho thấy rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ vẫn biết cách vượt qua và giành chiến thắng.