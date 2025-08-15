Slot bất ngờ chỉ ra đối thủ lớn nhất của Liverpool

HLV Arne Slot dự đoán Chelsea sẽ là ứng viên cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này, sau khi tiết lộ rằng chính "The Blues" từng được ông coi là đối thủ số một mùa trước.

Liverpool sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch vào đêm nay khi mở màn mùa giải 2025/26 trên sân nhà Anfield trước Bournemouth. Sau chức vô địch ấn tượng, Liverpool tiếp tục bạo chi trong mùa hè, nâng tổng chi tiêu lên 270 triệu bảng với bản hợp đồng mới nhất là hậu vệ trẻ người Italy, Giovanni Leoni.

Điều này giúp đội bóng vùng Merseyside trở thành ứng viên hàng đầu trong mắt nhiều người. Tuy vậy, chiến lược gia người Hà Lan lại chỉ ra Chelsea là mối đe dọa lớn.

Slot ca ngợi chiều sâu đội hình và bản lĩnh chiến thắng của Chelsea, nhất là khi đội bóng này giành cú đúp danh hiệu Conference League và FIFA Club World Cup 2025 ngay trong mùa đầu tiên dưới thời Enzo Maresca.

Slot phát biểu: “Tôi kỳ vọng Chelsea vô địch ngay mùa trước. Chất lượng mà họ sở hữu thật sự đáng nể và Chelsea đã ở trong cuộc đua ngay từ đầu mùa trước. Sau 10 vòng họ vẫn bám sát, thậm chí tới tháng 12 vẫn còn ở đó. Ngoài chiều sâu đội hình, chất lượng cầu thủ, họ còn có một HLV rất giỏi. Họ đã chứng minh điều đó qua những danh hiệu đã giành mùa trước".

“Điều may mắn cho chúng tôi là Chelsea đã trải qua một giai đoạn chững lại và đó là lý do họ không thể cạnh tranh chức vô địch đến cuối cùng. Nhưng giờ họ lại tiếp tục tăng cường lực lượng và theo tôi, họ là một trong những đội sẽ tranh chấp quyết liệt cho ngôi vương”, thuyền trưởng Liverpool tiếp tục.

Đội hình của Maresca hè qua được bổ sung những tân binh chất lượng như Joao Pedro, Jamie Gittens, Liam Delap, Jorrel Hato và Estevao, trong khi Cole Palmer vẫn là ngòi nổ chủ lực. Thế nhưng, họ bị các nhà cái xếp ngoài nhóm ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quốc nội gồm Liverpool, Arsenal và Man City.