Trung vệ trẻ Giovanni Leoni hoàn tất cuộc kiểm tra y tế và sẽ ký hợp đồng 6 năm với Liverpool, đánh dấu bước ngoặt mới trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 của CLB thành phố cảng.

Việc Giovanni Leoni hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng đến tháng 6/2031 là minh chứng cho tham vọng của Liverpool.

Theo Sky Sports, hợp đồng của Leoni với Liverpool sẽ có thời hạn đến tháng 6/2031. Thông báo chính thức từ đội bóng dự kiến được công bố trong tuần này, trước trận mở màn Premier League gặp Bournemouth vào ngày 16/8.

Liverpool đạt thỏa thuận chiêu mộ Leoni từ Parma với mức phí chuyển nhượng gần 30 triệu bảng (khoảng 35 triệu euro) cộng thêm các khoản phụ phí. Liverpool vượt qua sự cạnh tranh từ các đội bóng hàng đầu Serie A như Inter Milan, AC Milan và Juventus, cũng như một số CLB Premier League khác.

Leoni, được mệnh danh là “Fabio Cannavaro mới”, cũng từ chối các lựa chọn khác để đầu quân cho đội bóng của HLV Arne Slot. Sự xuất hiện của Leoni là một phần trong kế hoạch tăng cường hàng thủ của Liverpool, đặc biệt sau khi đội bóng bán Jarell Quansah cho Bayer Leverkusen và Joe Gomez gặp vấn đề chấn thương.

Với Ibrahima Konate chỉ còn một năm hợp đồng và Real Madrid đang quan tâm, Liverpool cần một trung vệ trẻ để củng cố chiều sâu đội hình, đồng thời là phương án dài hạn bên cạnh Virgil van Dijk.

Leoni cao 1,96 m, nổi bật với khả năng không chiến (tỷ lệ thắng tranh chấp trên không cao nhất trong số các cầu thủ dưới 20 tuổi tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu mùa trước). Thương vụ này cũng khiến Liverpool vượt mốc mua sắm 300 triệu bảng hè này, sau các thương vụ đình đám như Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Hugo Ekitike.

Mặc dù chi lớn để mua người trong mùa hè này, Liverpool cũng thu hồi khoảng 170 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Họ cũng khả năng cao đàm phán để mua thêm Isak và trung vệ Marc Guehi.