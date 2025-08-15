Khi MU có quyền mơ ngôi vương nước Anh

Từ Cantona đến Bruno Fernandes, lịch sử MU cho thấy đôi khi chỉ một cầu thủ cũng đủ xoay chuyển cả mùa giải. Và mùa này, biết đâu “ngòi nổ” mới lại xuất hiện.

Bóng đá ngày nay được phân tích như một bộ môn khoa học. Chúng ta bàn về hệ thống chiến thuật, bàn thắng kỳ vọng (xG), chiều sâu đội hình, xoay tua cầu thủ. Nhưng hết mùa này đến mùa khác, vẫn có một sự thật hiển nhiên vượt lên trên mọi biểu đồ và thống kê: đôi khi, chỉ một con người thôi cũng đủ xoay chuyển cả cục diện.

Hiệu ứng ngôi sao thay đổi tất cả

Eric Cantona là minh chứng sống động. Đầu thập niên 90, Manchester United của Alex Ferguson sở hữu nhiều tài năng nhưng chưa tạo được cảm giác “bất khả chiến bại”. Mọi thứ thay đổi ngay khi Cantona tới từ Leeds vào năm 1992.

Không chỉ là bàn thắng hay đường kiến tạo - điều làm nên khác biệt chính là khí chất và sự ngạo nghễ. Từ chỗ hy vọng chiến thắng, Manchester United bắt đầu mặc định mình sẽ thắng. Kết quả: bốn chức vô địch trong năm mùa giải - đó không phải sự trùng hợp.

Leicester City cũng từng tìm được chất xúc tác riêng: N’Golo Kante. Jamie Vardy và Riyad Mahrez mới là gương mặt trên trang nhất, nhưng không có sức bao sân phi thường của Kante, câu chuyện cổ tích 2016 khó lòng thành hiện thực. Mùa kế tiếp, cầu thủ người Pháp lặp lại điều tương tự ở Chelsea - vô địch liên tiếp cùng hai CLB khác nhau, một thành tích mà ngay cả trong Football Manager cũng khó mô phỏng.

Khi Bruno Fernandes tới, nhiều thứ ở MU lập tức thay đổi.

Không phải ai mang danh “thủ lĩnh” cũng đem về chức vô địch, nhưng tác động tích cực là điều thấy rõ. Bruno Fernandes khi tới Old Trafford vào tháng 1/2020 không đưa Manchester United lên ngôi, nhưng anh đã kéo cả đội thoát khỏi trạng thái uể oải. Trước Bruno: chậm, bế tắc, dễ đoán. Sau Bruno: nhanh hơn, mạo hiểm hơn, đáng xem hơn.

Chiều ngược lại cũng tàn nhẫn không kém. Mất sai người, và đội bóng có thể lao dốc ngay lập tức. Bán Jaap Stam năm 2001 là một trong số ít sai lầm Sir Alex Ferguson công khai tiếc nuối. Hàng thủ chỉ tìm lại sự chắc chắn khi Nemanja Vidic xuất hiện nhiều năm sau.

Manchester City hiểu rõ điều này khi Vincent Kompany rời sân Etihad năm 2019. Dù lực lượng vẫn hùng hậu, khoảng trống lãnh đạo là điều không thể che giấu.

Giá trị của Kompany không nằm gọn trong con số: đó là sự điềm tĩnh giữa hỗn loạn, những mệnh lệnh dõng dạc, tinh thần không bao giờ chùn bước. Và cú nã đại bác vào lưới Leicester mùa 2019 không chỉ là một bàn thắng - nó là biểu tượng của một thủ lĩnh quyết định vận mệnh mùa giải.

Chấn thương hay án treo giò cũng có thể gây chấn động tương tự. Lệnh cấm “kung-fu” của Cantona năm 1995 có lẽ cướp mất chức vô địch của Manchester United. Mới đây, giai đoạn Manchester City mất Rodri là lần hiếm hoi họ để lộ điểm yếu. Không chỉ là máy quét trước hàng thủ, Rodri còn là người điều tiết nhịp độ, tổ chức và phát động. Mất anh chẳng khác nào rút viên đá khóa khỏi cả vòm cầu.

Chờ Cunha, Mbuemo, Sesko bùng nổ

Quay lại hiện tại, ai dám chắc Matheus Cunha, Bryan Mbuemo hay Benjamin Sesko không thể trở thành “công tắc” thần kỳ của Manchester United mùa này? Lịch sử bóng đá đầy những bản hợp đồng ít ồn ào nhưng lại thay đổi cả khí hậu của một CLB.

Manchester United có thể kết thúc ngoài top 7 - điều đó chẳng gây sốc. Nhưng vô địch? Vẫn là khả năng.

MU kỳ vọng nhiều vào Benjamin Sesko.

Khoảng cách giữa hạng nhất và hạng 15 không phải vực thẳm. Đây là giải đấu đỉnh cao, nơi mọi đội đều bắt đầu với 0 điểm, mọi cầu thủ đều là VĐV ưu tú. Ranh giới, không phải núi non, mới là thứ phân định thắng bại.

Người hâm mộ Manchester United không xem bóng đá để mừng với “thành tích chấp nhận được”. Người hâm mộ “Quỷ đỏ” không và sẽ không bao giờ giống Arsenal - bật champagne vì hạng tư. Họ sống vì khoảnh khắc có thể đổi thay cả mùa giải, vì hy vọng rằng bản hợp đồng tiếp theo, cú bứt phá tiếp theo sẽ mang về vinh quang.

Bởi đôi khi, chỉ cần một người. Có thể là thần thái của Cantona, đôi chân của Kante, uy quyền của Kompany, hay sự kiểm soát của Rodri. Cũng có thể là một cái tên vô danh tháng 8 nhưng được cả nước thuộc lòng vào tháng 5. Và đó là lý do, dù dữ liệu, bảng phong độ và các chuyên gia đều khuyên “hãy thực tế” và đừng đóng cánh cửa hy vọng.

Trong thể thao đỉnh cao, khoảng cách giữa mùa giải đáng nhớ và mùa giải bị lãng quên đôi khi chỉ là một đôi giày vừa bước qua vạch vôi.