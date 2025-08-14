Neville: 'MU mùa tới gắng lắm thì vào top 6'

Trong lúc MU hướng tới top 4, cựu đội trưởng Gary Neville, cho rằng CLB nếu có cố gắng và tăng cường thêm lực lượng thì cũng chỉ vào top 6.

Gary Neville không cho rằng MU đủ sức vô địch Premier League.

Mùa hè này, MU hoạt động rất sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng, chi gần 200 triệu bảng để đem về 4 tân binh. Họ ưu tiên tăng cường sức mạnh hàng công, ký hợp đồng với Matheus Cunha từ Wolves, Bryan Mbeumo từ Brentford và mới nhất là Benjamin Sesko từ RB Leipzig.

Ở mùa trước, MU gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn, kết thúc chiến dịch Premier League với hiệu số bàn thắng bại -10. Điều đó lý giải vì sao họ tập trung mạnh vào việc bổ sung hỏa lực trên hàng công. Bản hợp đồng còn lại là hậu vệ lệch trái Diego Leon.

Sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 15 mùa trước, MU sẽ không dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa giải 2014/15. Điều này đồng nghĩa họ có thể toàn tâm toàn ý cho các đấu trường trong nước, với mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu mùa 2026/27.

Dù mục tiêu lớn nhất là top 4 để trở lại Champions League, sức mạnh của các đối thủ cùng mục tiêu có thể khiến MU phải hài lòng với suất dự Europa League hoặc Europa Conference League.

Neville cho biết bản thân hài lòng với những thương vụ chuyển nhượng mà đội bóng cũ đã thực hiện, nhưng tin rằng họ vẫn cần nâng cấp vị trí thủ môn để tăng cơ hội chen chân vào top 6.

Neville chia sẻ với Sky Sports khi nói về hoạt động chuyển nhượng của MU: “Hai trong số tân binh là những cầu thủ đã được kiểm chứng ở Premier League, tất nhiên họ sẽ cần phải nâng tầm. Sesko thì còn trẻ, giàu tiềm năng. Cậu ấy còn trẻ, liệu có thể khởi đầu tốt không? Điều đó rất quan trọng với cậu ấy".

"Liệu họ có hòa nhập nhanh ở MU? Liệu họ có thể ghi được khoảng 35-40 bàn, con số tiêu chuẩn cho ba cầu thủ này? Nếu họ ghi được 40 bàn, trong bối cảnh hàng công mùa trước của MU rất tệ, thì cơ hội vào top 6 là có. Nhưng họ cần ổn định ba cầu thủ này và ở MU bây giờ chúng ta không thể coi điều đó là hiển nhiên nữa. Nếu có thêm một thủ môn, tôi nghĩ họ sẽ có thể vào top 6, nhưng còn cần nhiều yếu tố khác diễn ra”, huyền thoại MU kết luận.