Thế khó xử của Hojlund ở MU

  • Thứ năm, 14/8/2025 08:02 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Tương lai của Rasmus Hojlund tại Old Trafford trở nên khó đoán sau khi MU chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko từ RB Leipzig.

Hojlund không thực sự muốn rời MU.

Theo ESPN, Hojlund không muốn rời Old Trafford, nhưng cũng hiểu cơ hội ra sân mùa này sẽ rất hạn chế. MU không ép buộc anh ra đi, song sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị, từ bán đứt đến cho mượn. AC Milan lên kế hoạch mượn Hojlund một mùa kèm tùy chọn mua đứt vào hè 2026.

"Hojlund không hề muốn chia tay bởi Manchester United là giấc mơ từ nhỏ, nhưng tình thế hiện tại đẩy anh đến ngã rẽ bắt buộc. Tiền đạo người Đan Mạch có lẽ phải ra đi để tìm lại cơ hội ra sân và cứu vãn sự nghiệp đang chững lại", Goal viết.

Chuyển đến MU từ Atalanta với giá 72 triệu bảng hè 2023, Hojlund có mùa giải ra mắt tạm ổn, song hoàn toàn sa sút ở mùa vừa qua. Newcastle và Dortmund cũng theo sát tình hình. Nếu Alexander Isak rời Newcastle, Hojlund có thể được chọn làm trung phong số một tại St James’ Park.

Với việc Sesko gia nhập MU với giá 73,6 triệu bảng và chắc suất đá chính dưới thời HLV Ruben Amorim, còn tiền đạo Hà Lan Joshua Zirkzee làm phương án dự bị, vị trí của Hojlund bị đe dọa. Không dự cúp châu Âu mùa này, MU muốn tinh gọn đội hình và giảm quỹ lương.

Hojlund được đánh giá là chân sút tiềm năng, nhưng phong độ và sự tự tin đã giảm xuống mức thấp nhất. Mùa trước, anh thường xuyên bị các hậu vệ Premier League áp đảo, không tạo được điểm tựa tấn công đáng tin cậy cho MU. Trở lại Serie A, nơi từng tỏa sáng cùng Atalanta, có thể là lựa chọn lý tưởng để Hojlund khởi động lại sự nghiệp.

