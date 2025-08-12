MU trước cơ hội bán đứt Hojlund

Theo The Athletic, Newcastle United cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Rasmus Hojlund của Manchester United nhằm thay thế Alexander Isak.

Chân sút người Đan Mạch không có tương lai ở Old Trafford, thậm chí không được tung vào sân trong trận giao hữu với Fiorentina hôm 9/8. Sau trận, HLV Ruben Amorim cũng không nhắc tên cầu thủ này khi nói về việc "Quỷ đỏ" thiếu tiền đạo.

The Athletic tiết lộ MU quyết định rao bán Hojlund và nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, trong đó có Dortmund, AC Milan và Newcastle. Với việc Liverpool theo sát Alexander Isak, Newcastle coi Hojlund như mục tiêu thay thế tiềm năng.

MU muốn thu về ít nhất 40 triệu bảng từ thương vụ này. Các CLB khác có thể chỉ đề nghị mượn kèm điều khoản mua đứt, nhưng Newcastle dư dả tài chính để trả phần lớn hoặc toàn bộ số tiền ngay lập tức. Vì thế, "Quỷ đỏ" được cho là ưu tiên đàm phán với Newcastle nếu phải chia tay Hojlund.

Gia nhập MU từ Atalanta, Hojlund có mùa ra mắt khá hứa hẹn với 10 bàn tại Premier League, nhưng mùa 2024/25 anh chỉ ghi được 4 bàn. Dù khẳng định muốn ở lại cạnh tranh vị trí, cơ hội của anh bị thu hẹp đáng kể sau khi MU chi đậm đưa về Benjamin Sesko.

Hojlund thất vọng vì bị đẩy đi, dù bản thân khẳng định muốn ở lại. Tuy nhiên, áp lực phải được ra sân thường xuyên trước thềm World Cup 2026 khiến chân sút 22 tuổi đổi ý.