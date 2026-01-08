Huyền thoại vĩ đại bóng đá Anh mắc ung thư

Kevin Keegan, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Anh, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở tuổi 74.

Keegan trong trận đấu trí với Alex Ferguson.

Thông tin được gia đình ông công bố sau khi cựu danh thủ Liverpool và Newcastle phải nhập viện để kiểm tra các triệu chứng kéo dài ở vùng bụng. Sự kiện này tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trên khắp các sân cỏ xứ sở sương mù, khi "King Kev" luôn được tôn kính như một biểu tượng của sự tận hiến và phong cách bóng đá tấn công đầy lôi cuốn.

Trong thông báo chính thức, gia đình Kevin Keegan cho biết các cuộc thăm dò y tế đã xác nhận căn bệnh ung thư và ông sẽ sớm bắt đầu quá trình điều trị. Gia đình cũng bày tỏ biết ơn đối với đội ngũ y tế và mong muốn có được sự riêng tư trong khoảng thời gian khó khăn này.

Ngay lập tức, những đội bóng cũ mà Keegan từng gắn bó đã gửi đi những thông điệp tiếp sức mạnh mẽ. Newcastle khẳng định sẽ sát cánh cùng ông trong mọi bước đường của quá trình hồi phục, trong khi Liverpool và Man City gửi lời chúc sức khỏe và sức mạnh tới gia đình ông.

Keegan từng 2 lần liên tiếp thắng giải Quả bóng vàng.

Huấn luyện viên trưởng hiện tại của Newcastle, Eddie Howe, ca ngợi Keegan là một nhân vật truyền cảm hứng tuyệt vời, người không chỉ tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ mà còn để lại di sản vô giá trên băng ghế chỉ đạo. Các tổ chức lớn như Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) và Premier League cũng động viên tinh thần cho vị cựu huấn luyện viên tuyển Anh.

Keegan sở hữu một sự nghiệp thi đấu lừng lẫy, bắt đầu từ Scunthorpe United trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu tại Liverpool. Tại Anfield, ông ghi 100 bàn thắng sau 323 lần ra sân, giúp đội bóng giành 3 chức vô địch quốc gia và đỉnh cao là chiếc Cúp C1 châu Âu đầu tiên của câu lạc bộ vào năm 1977. Khi chuyển sang Đức khoác áo Hamburg, ông tiếp tục thống trị bóng đá thế giới với hai danh hiệu Quả bóng vàng liên tiếp vào các năm 1978 và 1979.

Ở cấp độ quốc tế, Keegan từng 31 lần đeo băng đội trưởng đội tuyển Anh và ghi 21 bàn thắng cho "Tam Sư". Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và tạo nên đội hình Newcastle đầy quyến rũ, dẫn dắt câu lạc bộ thăng hạng và cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Premier League.

Dù trên cương vị cầu thủ hay huấn luyện viên, phong cách bóng đá đầy đam mê của ông đã chinh phục trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Cả thế giới bóng đá hiện cầu nguyện cho người hùng của họ có thêm một chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời.