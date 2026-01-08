Hai điểm sáng trong trận Fletcher ra mắt MU

Trong trận đầu tiên do Darren Fletcher làm HLV tạm quyền, Manchester United trải qua trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Burnley tại Turf Moor.

Fletcher đánh rơi 2 điểm đáng tiếc với MU.

Mặc dù Ruben Amorim bị sa thải sau trận hòa 1-1 với Leeds và Fletcher lập tức từ bỏ sơ đồ 3-4-3 để quay lại hàng thủ 4 người, những sai lầm cũ của MU vẫn hiện hữu. Đội bóng hiện chỉ giữ sạch lưới được 2 lần trong suốt cả mùa giải. Thống kê cho thấy kể từ đầu tháng 11, MU chỉ thắng được 2 trong tổng số 10 trận gặp các đội bóng thuộc nhóm 8 đội cuối bảng Premier League.

Fletcher thừa nhận sự thất vọng về khả năng phòng ngự: "Toàn đội phải cải thiện và không được để thủng lưới quá dễ dàng như vậy". Bên cạnh đó, khâu dứt điểm vẫn là dấu hỏi lớn khi MU tung ra tới 30 cú sút nhưng chỉ mang về 2 bàn thắng trước Burnley. Tỷ lệ bàn thắng trung bình mỗi trận dưới thời Amorim là 1,4 và đây là con số thấp thứ hai trong lịch sử CLB tại kỷ nguyên Premier League.

Sesko lập cú đúp cho MU.

Bất chấp kết quả hòa, trận đấu vẫn có những điểm sáng hiếm hoi. Tân binh trị giá 73,7 triệu bảng Benjamin Sesko chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài từ tháng 10 bằng một cú đúp từ các đường chuyền của Bruno Fernandes và Patrick Dorgu. Fletcher chia sẻ ông dành thời gian ngồi lại với Sesko để phân tích video chuyển động, giúp tiền đạo này tìm lại sự tự tin.

Một điểm nhấn khác là màn ra mắt ấn tượng trong 6 phút cuối của tài năng trẻ Shea Lacey. Sau khi bị Amorim ngó lơ, Lacey chứng minh năng lực bằng một cú dứt điểm trúng xà ngang và một pha sút xa suýt thành bàn. Fletcher không tiếc lời khen ngợi: "Lacey chơi sáng tạo, trực diện và không sợ hãi. Cậu ấy chắc chắn sẽ là một phần lớn trong tương lai của MU".

Trước mắt Fletcher và các học trò là thử thách mang tên Brighton tại FA Cup, trước khi đối đầu với hai đối thủ cực mạnh Man City và Arsenal tại Premier League. Trong khi đó, ban lãnh đạo đội bóng được cho là đang liên hệ với Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick cho vai trò tạm quyền tới hết mùa giải.