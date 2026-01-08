MU chốt HLV chỉ đạo trận tiếp theo

Darren Fletcher sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ dẫn dắt MU trong vai trò HLV tạm quyền ở cuộc tiếp đón Brighton thuộc vòng 3 FA Cup vào đêm 11/1.

Fletcher sẽ tiếp tục dẫn dắt MU.

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, MU vẫn đang trong quá trình tìm kiếm giải pháp lâu dài cho chiếc ghế nóng. Trong hai ngày tới, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" dự kiến tiếp tục đàm phán với Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick về khả năng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Còn ở trận đấu với Brighton, Fletcher vẫn là người trực tiếp chỉ đạo.

Quyết định này được đưa ra sau khi Fletcher dẫn dắt MU hòa 2-2 trên sân Burnley rạng sáng 8/1. CEO Omar Berrada cùng Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox thông báo rõ rằng cựu tiền vệ người Scotland sẽ tiếp tục nắm quyền ở trận đấu thuộc FA Cup cuối tuần này.

"Ban lãnh đạo muốn tôi tiếp tục dẫn dắt đội bóng", Fletcher chia sẻ. "Thật ra cảm giác đó đã xuất hiện từ đầu tuần, nhưng khi ấy toàn đội chỉ tập trung cho trận gặp Burnley. Giờ thì tôi được giao nhiệm vụ cho trận đấu sắp tới và dồn toàn bộ sự tập trung vào nó".

Đánh giá về màn trình diễn tại Turf Moor, Fletcher tỏ ra hài lòng dù MU không thể giành trọn 3 điểm. Ông nhấn mạnh sự áp đảo của MU là rất rõ ràng, với 30 cú dứt điểm so với chỉ 7 của Burnley.

"Tôi nghĩ đó là màn trình diễn đủ để giành chiến thắng", Fletcher nói. “Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, có những pha phá bóng ngay trên vạch vôi của đối thủ, thậm chí một bàn thắng bị từ chối mà tôi vẫn chưa hiểu vì sao".

Theo Fletcher, MU khởi đầu trận đấu chậm chạp nhưng dần cải thiện thế trận. Cuộc đối đầu Brighton ở FA Cup là phép thử tiếp theo cho Fletcher trong vai trò người chèo lái MU giữa giai đoạn đầy biến động.