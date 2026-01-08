Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU chốt HLV chỉ đạo trận tiếp theo

  • Thứ năm, 8/1/2026 06:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Darren Fletcher sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ dẫn dắt MU trong vai trò HLV tạm quyền ở cuộc tiếp đón Brighton thuộc vòng 3 FA Cup vào đêm 11/1.

Fletcher sẽ tiếp tục dẫn dắt MU.

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, MU vẫn đang trong quá trình tìm kiếm giải pháp lâu dài cho chiếc ghế nóng. Trong hai ngày tới, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" dự kiến tiếp tục đàm phán với Ole Gunnar Solskjaer và Michael Carrick về khả năng đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền đến hết mùa giải. Còn ở trận đấu với Brighton, Fletcher vẫn là người trực tiếp chỉ đạo.

Quyết định này được đưa ra sau khi Fletcher dẫn dắt MU hòa 2-2 trên sân Burnley rạng sáng 8/1. CEO Omar Berrada cùng Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox thông báo rõ rằng cựu tiền vệ người Scotland sẽ tiếp tục nắm quyền ở trận đấu thuộc FA Cup cuối tuần này.

"Ban lãnh đạo muốn tôi tiếp tục dẫn dắt đội bóng", Fletcher chia sẻ. "Thật ra cảm giác đó đã xuất hiện từ đầu tuần, nhưng khi ấy toàn đội chỉ tập trung cho trận gặp Burnley. Giờ thì tôi được giao nhiệm vụ cho trận đấu sắp tới và dồn toàn bộ sự tập trung vào nó".

Đánh giá về màn trình diễn tại Turf Moor, Fletcher tỏ ra hài lòng dù MU không thể giành trọn 3 điểm. Ông nhấn mạnh sự áp đảo của MU là rất rõ ràng, với 30 cú dứt điểm so với chỉ 7 của Burnley.

"Tôi nghĩ đó là màn trình diễn đủ để giành chiến thắng", Fletcher nói. “Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, có những pha phá bóng ngay trên vạch vôi của đối thủ, thậm chí một bàn thắng bị từ chối mà tôi vẫn chưa hiểu vì sao".

Theo Fletcher, MU khởi đầu trận đấu chậm chạp nhưng dần cải thiện thế trận. Cuộc đối đầu Brighton ở FA Cup là phép thử tiếp theo cho Fletcher trong vai trò người chèo lái MU giữa giai đoạn đầy biến động.

Cựu sao MU chuyền chính xác 100%

Trung vệ Victor Lindelof tạo ra thống kê ấn tượng trong trận hòa 0-0 của Aston Villa trước Crystal Palace trên sân khách ở vòng 21 Premier League, rạng sáng 8/1.

2 giờ trước

Sesko gây kinh ngạc

Tiền đạo Benjamin Sesko có ngày thi đấu bùng nổ dù MU bị Burnley cầm hòa 2-2 ở trận đấu thuộc vòng 21 Premier League rạng sáng 8/1.

2 giờ trước

10 phút khó quên của tài năng trẻ MU trước Burnley

Hai cú sút bằng chân trái, một lần bóng dội xà ngang. Chỉ 10 phút cuối trận hòa 2-2 trước Burnley rạng sáng 8/1 cũng đủ để Shea Lacey kịp ghi dấu ấn.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU Solskjaer MU

  • Solskjaer

    Solskjaer

    Ole Gunnar Solskjaer là một huấn luyện viên bóng đá người Na Uy và là cựu cầu thủ của CLB Manchester United, ông thường được biết đến với biệt danh "sát thủ có gương mặt trẻ thơ". Từ 2018, ông là huấn luyện viên của câu lạc bộ Manchester United.

    • Năm sinh: 26/2/1973
    • Nơi sinh: Kristiansund, Na Uy
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

CDV MU tin Amorim kim ham Sesko hinh anh

CĐV MU tin Amorim kìm hãm Sesko

2 giờ trước 06:53 8/1/2026

0

Màn trình diễn bùng nổ của Benjamin Sesko trước Burnley khiến nhiều CĐV MU tin rằng tiền đạo này từng bị kìm hãm dưới thời Ruben Amorim.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý