Jonny Evans trở lại Manchester United

  • Thứ tư, 7/1/2026 05:00 (GMT+7)
Manchester United tiếp tục hoàn thiện bộ máy tạm thời sau khi chia tay Ruben Amorim, với việc Jonny Evans chuẩn bị trở lại Old Trafford trong vai trò trợ lý cho HLV tạm quyền Darren Fletcher.

Cựu trung vệ tuyển Bắc Ireland, 38 tuổi, được kỳ vọng hỗ trợ Fletcher trong công tác chuẩn bị cho trận đấu Premier League gặp Burnley vào giữa tuần, chỉ hai ngày sau khi Amorim chính thức bị sa thải.

Evans từng được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận cho mượn và lộ trình phát triển cầu thủ của CLB vào mùa hè năm ngoái, sau khi giải nghệ, nhưng rời vị trí này vào tháng trước. Dù vậy, anh sắp tái xuất trong bối cảnh Manchester United cần sự ổn định ngắn hạn trên băng ghế huấn luyện.

Fletcher được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội một trong giai đoạn chuyển tiếp và nhiều khả năng tiếp tục nắm quyền cho đến khi CLB bổ nhiệm một HLV tạm quyền khác. Ban lãnh đạo Manchester United dự kiến chỉ công bố người kế nhiệm lâu dài của Amorim vào mùa hè tới, nhằm có thêm thời gian đánh giá và tái cấu trúc toàn diện.

Sau chuyến làm khách trên sân Turf Moor, MU sẽ lần lượt tiếp Brighton & Hove Albion tại FA Cup vào Chủ nhật, trước khi bước vào trận derby Manchester gặp Manchester City vào ngày 17/1, chuỗi trận được xem là phép thử quan trọng cho bộ đôi Fletcher-Evans.

Fletcher và Evans từng là đồng đội tại Old Trafford trong 9 năm, trước khi cùng rời CLB để gia nhập West Bromwich Albion vào năm 2015. Riêng Evans có tổng cộng 241 lần ra sân cho Manchester United, trưởng thành từ học viện và là thành viên của thế hệ vàng dưới thời Sir Alex Ferguson, với ba chức vô địch Premier League, một Champions League, một Club World Cup, một FA Cup và hai League Cup.

Ngoài hai giai đoạn khoác áo Manchester United, Evans từng chơi cho West Bromwich Albion và Leicester City, đồng thời có 107 lần khoác áo đội tuyển Bắc Ireland. Việc anh trở lại lần này mang ý nghĩa kinh nghiệm và tính kế thừa, trong nỗ lực ổn định phòng thay đồ của Manchester United giữa giai đoạn đầy biến động.

Hà Trang

