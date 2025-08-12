MU đã sai với Hojlund từ đầu

Manchester United từng kỳ vọng Rasmus Hojlund sẽ là trung phong dẫn dắt hàng công nhiều năm tới.

Hojlund sắp phải rời Manchester United.

Thế nhưng, chỉ sau hai mùa giải, chân sút người Đan Mạch đang đứng trước cánh cửa rời Old Trafford - và nhìn lại, đây là cái kết đã được báo trước ngay từ ngày anh đặt chân đến Manchester.

Sai ngay từ điểm xuất phát

Hojlund đến MU hè 2023 với mức phí 64 triệu bảng, có thể tăng lên 72 triệu bảng - con số không tưởng cho một tiền đạo mới 20 tuổi, chỉ ghi 9 bàn tại Serie A trước đó. Ngay cả trong nội bộ, mức giá này đã phá vỡ giới hạn mà MU tự đặt ra (không quá 60 triệu bảng cho trung phong mới). Kỳ vọng đặt lên Hojlund vì thế vừa nặng nề, vừa thiếu cơ sở.

Hai mùa giải, 95 trận và 26 bàn thắng - trung bình 0,27 bàn/trận - là thống kê không đủ để bảo vệ anh trước búa rìu dư luận. Mùa 2024/25, Hojlund chỉ ghi 3 bàn trong 35 trận cuối, bất chấp ra sân tới 38 lần từ đầu. Đáng nói, đó là mùa anh không gặp chấn thương dài hạn, khác với năm đầu tiên phải nghỉ đầu mùa vì rách gân kheo.

Từ sớm đã xuất hiện dấu hiệu Hojlund không hòa nhập trọn vẹn với tập thể. Những câu chuyện về việc đồng đội ngần ngại chuyền bóng cho trung phong người Đan Mạch không phải tin đồn vô căn cứ - chính các tình huống trên sân, như pha Diogo Dalot từ chối tạt bóng cho anh trước Real Sociedad, cho thấy sự thiếu kết nối.

Một số thành viên trong ban lãnh đạo đặt câu hỏi về thái độ và khối lượng di chuyển của Hojlund. Cả trong phòng thay đồ, sự hoài nghi cũng không giấu giếm: một cầu thủ kỳ cựu thẳng thừng chê hàng công MU “thật tệ”, còn người thân của Marcus Rashford công khai chỉ trích khả năng pressing và tranh chấp của Hojlund.

Hojlund không đáp ứng được kỳ vọng ở MU.

Về mặt chính trị nội bộ, Hojlund là “người thừa kế” từ triều đại cũ. Sir Jim Ratcliffe công khai liệt anh vào nhóm cầu thủ mà Ineos “thừa hưởng” từ trước. Trong bối cảnh Amorim cần tái thiết và đã có Benjamin Sesko - chân sút được theo dõi suốt 3 năm - Hojlund trở thành cái tên dễ hy sinh nhất.

Một CLB không thể cùng lúc nuôi hai trung phong hơn 70 triệu bảng. Sesko, dù cũng bị cho là đắt, vẫn có hồ sơ ấn tượng hơn: hiệu suất ghi bàn ổn định tại RB Leipzig, phát triển đều đặn và được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn.

Những khoảnh khắc lóe sáng… nhưng không đủ

Hojlund từng cho thấy tiềm năng: khiến William Saliba và Gabriel khốn đốn trong ngày ra mắt tại Emirates, ghi 5 bàn/4 trận ở Champions League, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc tháng 2/2024 ở Premier League với 5 bàn/4 trận.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao đòi hỏi sự ổn định - điều anh chưa bao giờ duy trì. Khi Hojlund chấn thương cơ vào cuối tháng 2/2024, MU thua Fulham ngay trận sau đó, khép lại hy vọng dự Champions League. Đó là minh chứng cho thấy anh có ảnh hưởng, nhưng cũng cho thấy đội bóng phụ thuộc vào phong độ chớp nhoáng thay vì một nền tảng vững chắc.

Amorim rõ ràng không tin tưởng Hojlund. Trong hai trận giao hữu cuối hè 2025, ông thử Mason Mount, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đá cắm thay vì trao cơ hội cho tiền đạo người Đan Mạch. Thậm chí, Hojlund ngồi dự bị cả trận gặp Fiorentina, chỉ khởi động bằng vài động tác tâng bóng – tín hiệu anh sẽ không được sử dụng.

Ra đi là giải pháp tốt nhất cho Hojlund lúc này.

Nếu Hojlund ra đi, nghịch lý là MU lại thiếu phương án dự phòng cho Sesko. Joshua Zirkzee - 7 bàn/49 trận - không phải số 9 thuần và đang chấn thương dài hạn. Chido Obi, mới 17 tuổi, chưa đủ kinh nghiệm lẫn vị trí cố định ở đội một. Dù vậy, Amorim dường như sẵn sàng chấp nhận rủi ro này hơn là giữ Hojlund.

Nói Hojlund “không đủ giỏi” là đúng, nhưng chưa đủ. Thất bại này phản chiếu nhiều vấn đề của MU: chiến lược chuyển nhượng cảm tính, định giá sai năng lực, thiếu kế hoạch phát triển cầu thủ trẻ, và một môi trường thi đấu thiếu sự đồng thuận.

Khi chi gần 72 triệu bảng cho một chân sút mới nổi, CLB cần một hệ thống để bảo vệ khoản đầu tư - cả về lối chơi, nhân sự hỗ trợ và thời gian thích nghi. MU thì ngược lại: đặt anh vào vị trí số 9 duy nhất, cạnh một Anthony Martial mỏng manh như “cây tre khô”, rồi kỳ vọng anh ngay lập tức trở thành Cavani hay Van Persie.

Khi mọi điều kiện đều chống lại, việc Hojlund thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Và nếu anh rời Old Trafford hè này, đó không chỉ là dấu chấm hết cho một bản hợp đồng hỏng, mà còn là lời cảnh báo cho MU: thất bại sẽ tiếp diễn nếu những sai lầm cấu trúc không được sửa chữa.

