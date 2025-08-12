Donnarumma coi như rời PSG, rộng cửa tới MU

Truyền thông Pháp đồng loạt xác nhận PSG gạch tên Gianluigi Donnarumma khỏi danh sách tham dự trận Siêu cúp châu Âu vào ngày 14/8.

Theo L’Équipe, Donnarumma không được HLV Luis Enrique điền tên vào nhóm cầu thủ đáp chuyến bay tới Udine (Italy) để đối đầu Tottenham. Thay vào đó, tân binh Lucas Chevalier sẽ bắt chính ngay từ đầu dù mới gia nhập CLB tuần trước.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Thủ môn người Italy không ký hợp đồng mới với PSG khi đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Donnarumma 100% sẽ rời đội trong hè này hoặc khi hết hợp đồng vào năm 2026 theo dạng tự do".

Đáng chú ý, phía đội ngũ nhà vô địch Euro 2020 cho rằng tình cảnh hiện tại là quá bất công với thủ môn này, đặc biệt sau những đóng góp to lớn kể từ khi gia nhập PSG. Nhà báo Romano khẳng định điểm đến tiếp theo của Donnarumma khả năng là Premier League.

"Đây được xem là thông điệp rõ ràng nhất của PSG kể từ đầu hè. Cánh cửa ở Parc des Princes dần khép lại với Donnarumma, và thời điểm chia tay chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn", L’Équipe kết luận.

Đội chủ sân Parc des Princes ra giá 26 triệu bảng cho bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Donnarumma. MU hiện quan tâm và nếu thương vụ thành công, Donnarumma sẽ trở thành một sự bổ sung đáng giá cho "Quỷ đỏ", thay thế Andre Onana hay mắc sai lầm.

Viễn cảnh Donnarumma chuyển đến MU có thể dễ xảy ra trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này, tùy vào sự quyết tâm của đôi bên.