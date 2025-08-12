Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Donnarumma coi như rời PSG, rộng cửa tới MU

  • Thứ ba, 12/8/2025 03:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Truyền thông Pháp đồng loạt xác nhận PSG gạch tên Gianluigi Donnarumma khỏi danh sách tham dự trận Siêu cúp châu Âu vào ngày 14/8.

Theo L’Équipe, Donnarumma không được HLV Luis Enrique điền tên vào nhóm cầu thủ đáp chuyến bay tới Udine (Italy) để đối đầu Tottenham. Thay vào đó, tân binh Lucas Chevalier sẽ bắt chính ngay từ đầu dù mới gia nhập CLB tuần trước.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Thủ môn người Italy không ký hợp đồng mới với PSG khi đôi bên không tìm được tiếng nói chung. Donnarumma 100% sẽ rời đội trong hè này hoặc khi hết hợp đồng vào năm 2026 theo dạng tự do".

Đáng chú ý, phía đội ngũ nhà vô địch Euro 2020 cho rằng tình cảnh hiện tại là quá bất công với thủ môn này, đặc biệt sau những đóng góp to lớn kể từ khi gia nhập PSG. Nhà báo Romano khẳng định điểm đến tiếp theo của Donnarumma khả năng là Premier League.

"Đây được xem là thông điệp rõ ràng nhất của PSG kể từ đầu hè. Cánh cửa ở Parc des Princes dần khép lại với Donnarumma, và thời điểm chia tay chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn", L’Équipe kết luận.

Đội chủ sân Parc des Princes ra giá 26 triệu bảng cho bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Donnarumma. MU hiện quan tâm và nếu thương vụ thành công, Donnarumma sẽ trở thành một sự bổ sung đáng giá cho "Quỷ đỏ", thay thế Andre Onana hay mắc sai lầm.

Viễn cảnh Donnarumma chuyển đến MU có thể dễ xảy ra trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này, tùy vào sự quyết tâm của đôi bên.

Phản ứng của Amorim về khả năng mua Donnarumma

HLV Ruben Amorim của Manchester United vừa trở thành tâm điểm chú ý khi nhận câu hỏi bất ngờ từ một cổ động viên về khả năng chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma của Paris Saint-Germain.

38:2257 hôm qua

Mức phí để MU chiêu mộ Donnarumma

PSG sẵn sàng để tuyển thủ Italy rời đi ngay mùa hè này nếu nhận được đề nghị hợp lý.

47:2811 hôm qua

Dấu chấm hết cho Donnarumma tại PSG

Paris Saint-Germain kỳ vọng nhận được các lời đề nghị từ Chelsea, Manchester United hoặc Inter Milan dành cho thủ môn Gianluigi Donnarumma, người hiện không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng Pháp.

06:34 9/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

  Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

MU lac quan co dieu kien hinh anh

MU lạc quan có điều kiện

19 phút trước 06:00 12/8/2025 Thể thao Thể thao

0

210 triệu bảng cho hàng công mới, lối chơi được rèn giũa kỹ hơn và bầu không khí tích cực tại Carrington. Nhưng khi Premier League khởi tranh, những vấn đề cũ có thể sẽ nhanh chóng quay lại thử thách Ruben Amorim và học trò.

