Mức phí để MU chiêu mộ Donnarumma

  • Chủ nhật, 10/8/2025 07:28 (GMT+7)
  • 19 phút trước

PSG sẵn sàng để tuyển thủ Italy rời đi ngay mùa hè này nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Donnarumma sẵn sàng rời PSG. Ảnh: Reuters.

Givemesport đưa tin nhà vô địch Champions League ra giá 26 triệu bảng cho bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Donnarumma. Cuộc đàm phán về hợp đồng mới giữa PSG và Donnarumma đã gặp trục trặc.

Donnarumma được xem là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Dù mắc vài sai lầm, anh vẫn có những màn trình diễn ấn tượng từ khi gia nhập PSG.

Tuyển thủ Italy cũng sẵn sàng đến Premier League để tiếp tục sự nghiệp sau khi giành hàng loạt danh hiệu cùng PSG. Anh được cho là đã từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Galatasaray và Al Ittihad.

MU là một trong số những đội bóng quan tâm đến Donnarumma. Nếu thương vụ này thành công, Donnarumma sẽ trở thành một sự bổ sung đáng giá cho "Quỷ đỏ", giúp họ cạnh tranh tại Premier League cũng như các giải đấu khác mùa này.

Tuy nhiên, rào cản ở thương vụ này đến từ mức lương của Donnarumma. Anh đang nhận khoảng 212.000 bảng/tuần tại PSG, con số khá cao so với quỹ lương hiện tại của MU. "Quỷ đỏ" đang trong giai đoạn cân đối tài chính sau nhiều năm vung tiền không tiếc tay.

Viễn cảnh Donnarumma chuyển đến MU có thể xảy ra trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này, tùy vào sự quyết tâm của đôi bên.

  • Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

