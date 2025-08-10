Mức phí để MU chiêu mộ Donnarumma

PSG sẵn sàng để tuyển thủ Italy rời đi ngay mùa hè này nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Donnarumma sẵn sàng rời PSG. Ảnh: Reuters.

Givemesport đưa tin nhà vô địch Champions League ra giá 26 triệu bảng cho bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Donnarumma. Cuộc đàm phán về hợp đồng mới giữa PSG và Donnarumma đã gặp trục trặc.

Donnarumma được xem là một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Dù mắc vài sai lầm, anh vẫn có những màn trình diễn ấn tượng từ khi gia nhập PSG.

Tuyển thủ Italy cũng sẵn sàng đến Premier League để tiếp tục sự nghiệp sau khi giành hàng loạt danh hiệu cùng PSG. Anh được cho là đã từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Galatasaray và Al Ittihad.

MU là một trong số những đội bóng quan tâm đến Donnarumma. Nếu thương vụ này thành công, Donnarumma sẽ trở thành một sự bổ sung đáng giá cho "Quỷ đỏ", giúp họ cạnh tranh tại Premier League cũng như các giải đấu khác mùa này.

Tuy nhiên, rào cản ở thương vụ này đến từ mức lương của Donnarumma. Anh đang nhận khoảng 212.000 bảng/tuần tại PSG, con số khá cao so với quỹ lương hiện tại của MU. "Quỷ đỏ" đang trong giai đoạn cân đối tài chính sau nhiều năm vung tiền không tiếc tay.

Viễn cảnh Donnarumma chuyển đến MU có thể xảy ra trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè này, tùy vào sự quyết tâm của đôi bên.

