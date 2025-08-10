Vinicius 'lên dây cót' cho mùa giải quyết định

Chỉ sau bốn ngày tập luyện ở Valdebebas, Vinicius đã khiến Real Madrid ngạc nhiên bởi sự sung mãn và khát khao.

Mùa giải 2025/26 mang ý nghĩa đặc biệt với Vini.

Nguồn tin nội bộ thừa nhận: “Cậu ấy trông rất quyết tâm”. Ở tuổi 25, với 322 trận, 104 bàn thắng và hai chức vô địch Champions League, ngôi sao người Brazil đã là biểu tượng tại Bernabeu.

Mùa giải 2025/26 mang ý nghĩa đặc biệt với Vini. Anh cần đạt phong độ cao nhất để tạo lợi thế trong đàm phán gia hạn hợp đồng, vốn đình trệ từ tháng 2 khi đôi bên chưa thống nhất mức lương. Hợp đồng hiện tại còn hạn đến 2027, nhưng cả CLB lẫn cầu thủ đều hiểu rằng một chữ ký mới sẽ xua tan mọi lo lắng.

Không chỉ vậy, World Cup 2026 tại Mỹ đang ở rất gần. Đây là sân khấu hoàn hảo để Vinicius ghi dấu ấn toàn cầu, đặc biệt khi HLV tuyển Brazil là Carlo Ancelotti - người hiểu rõ thế mạnh của anh. Thị trường Mỹ cũng là nơi Vini thường xuyên quảng bá hình ảnh mỗi mùa hè, và một giải đấu bùng nổ sẽ nâng tầm thương hiệu cá nhân.

Dù bị cho là phong độ có phần chững lại, các con số của Vini vẫn ấn tượng: 22 bàn, 16 kiến tạo mùa trước; 24 bàn, 9 kiến tạo mùa 2023/24 để giành giải The Best; 23 bàn, 19 kiến tạo mùa 2022/23; và 22 bàn, 16 kiến tạo mùa 2021/22.

Với động lực từ cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Vinicius đang bước vào mùa giải mới với tâm thế của một chiến binh, sẵn sàng biến áp lực thành bàn đạp cho những cột mốc lớn.