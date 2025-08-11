Hojlund rời Manchester United

Tiền đạo Rasmus Hojlund chấp nhận rời MU để gia nhập AC Milan, trong bối cảnh tương lai tại Old Trafford trở nên mờ mịt.

Hojlund chia tay MU để làm lại sự nghiệp.

Theo Manchester Evening News, Hojlund đồng ý chuyển sang khoác áo Milan. Nguồn tin khẳng định hai bên có thể sớm đạt thỏa thuận, dù chưa rõ là thương vụ mua đứt hay cho mượn. "Quỷ đỏ" định giá Hojlund khoảng 30 triệu bảng, trong khi Milan muốn mượn.

Đại diện Serie A được cho là sẽ chi trả toàn bộ lương của Hojlund trong thời gian mượn, kèm khả năng kích hoạt điều khoản mua đứt. AC Milan đang trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Massimiliano Allegri và rất muốn có Hojlund để làm mới hàng công.

Hojlund mới trải qua 2 năm trong hợp đồng 5 năm, nhưng MU xác định từ đầu năm 2025 rằng sẽ bán tiền đạo người Đan Mạch nếu chiêu mộ được một trung phong mới. Hôm 9/8, Hojlund bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội hình ra sân ở trận hòa Fiorentina 1-1, sau khi MU hoàn tất thương vụ Benjamin Sesko từ RB Leipzig trị giá 73,6 triệu bảng.

Nguồn tin thân cận cho biết Hojlund thất vọng vì bị đẩy đi, dù mới 12 ngày trước bản thân khẳng định muốn ở lại. Tuy nhiên, áp lực phải được ra sân thường xuyên trước thềm World Cup 2026 khiến chân sút 22 tuổi đổi ý.

Kể từ khi đến Manchester, Hojlund ra sân 95 trận, ghi 26 bàn nhưng chưa bao giờ thực sự bùng nổ. Sự xuất hiện của Sesko khiến cơ hội ra sân của Hojlund hẹp dần. Mùa trước, Hojlund chỉ ghi được 10 bàn cho MU, trong đó có 4 bàn ở Premier League.