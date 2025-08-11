Sesko là bản nâng cấp của Hojlund tại MU

Lối chơi thiên về sức mạnh của Benjamin Sesko khác biệt so với trung phong trước đây của MU là Rasmus Hojlund.

Sesko có nhiều điểm vượt trội trong lối chơi so với Hojlund. Ảnh: Reuters.

Nhận định về tài năng của Sesko, cựu trung vệ Mikael Silvestre của MU cho biết: "Sesko đang nổi lên là một tiền đạo sáng giá, cậu ấy sở hữu những phẩm chất phù hợp với phong cách chơi của Ruben Amorim. Sesko có thể hình tốt, khả năng giữ bóng khi lưng quay về phía đối thủ, và thể lực để đối phó với sự khắc nghiệt của Premier League".

Sesko, với chiều cao 1,95 m, được đánh giá cao ở tốc độ, những cú dứt điểm mạnh mẽ và lối chơi quyết liệt. Ngoài ra, khả năng đánh đầu của Sesko cũng đáng gờm. Sau trận gặp Fiorentina cuối tuần trước, HLV Amorim cũng thừa nhận: "MU tìm ra một chân sút chất lượng".

Những điểm mạnh của Sesko lại là hạn chế của Hojlund. Dù sở hữu chiều cao 1,91 m, tiền đạo người Đan Mạch lại không giỏi tranh chấp. Anh thường thua thiệt khi so kè sức mạnh với các hậu vệ tại Premier League và dễ dàng để mất bóng khi bị áp sát.

Hojlund bộc lộ nhiều hạn chế ở MU. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Hojlund cũng không quen với việc thi đấu quay lưng với khung thành của đối thủ. Tiền đạo người Đan Mạch ưa thích dùng tốc độ để vượt mặt các hậu vệ, nhưng cách chơi này gặp hạn chế khi đối mặt với những hàng thủ chọn chơi lùi sâu.

Thống kê cho thấy Hojlund chỉ chạm bóng vỏn vẹn 74 lần trong vùng cấm đối thủ sau 1.931 phút thi đấu. Điều này phần nào lý giải việc tiền đạo này có số pha lập công ít ỏi sau 2 năm chơi bóng tại Old Trafford.

Quyết định thay Hojlund bằng ba tiền đạo mới toanh trong hè này cho thấy cuộc cách mạng hàng công triệt để của Amorim. Tam tấu mới bao gồm Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha hứa hẹn tạo nên sự khác biệt cho MU ở mùa giải mới.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.