Đề nghị táo bạo của Chelsea cho Xavi Simons

Chelsea đang tiến hành đàm phán với RB Leipzig về một thỏa thuận đổi cầu thủ nhằm đưa Xavi Simons về Stamford Bridge thi đấu.

Theo Guardian, Chelsea đang thương thảo về mức phí cho Xavi Simons. Tiền vệ người Hà Lan đồng ý các điều khoản cá nhân với "The Blues", dù cũng nhận được sự quan tâm từ Bayern Munich.

Mức phí dự kiến của Simons vào khoảng 61 triệu bảng. Chelsea có kế hoạch dùng tiền vệ Christopher Nkunku để đổi lấy sự phục vụ của Simons, kèm theo một khoản phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, Leipzig vẫn chưa có động thái đáp trả.

Năm 2023, Leipzig chấp nhận bán Nkunku cho Chelsea với giá 52 triệu bảng. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp chưa thể thích nghi với môi trường mới. Hiện tại, ban lãnh đạo Leipzig xem Nkunku là sự thay thế lý tưởng sau khi vừa phải chia tay tiền đạo Benjamin Sesko.

Trong mùa giải 2024/25, Simons ghi 10 bàn thắng tại Bundesliga chỉ sau 25 lần ra sân, vượt qua thành tích 8 bàn trong mùa giải 2023/24. Cầu thủ sinh năm 2003 này cho thấy tiềm năng lớn và được HLV Enzo Maresca của Chelsea đánh giá cao.

Simons cũng là bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử Leipzig (43 triệu bảng). Nếu thanh toán đầy đủ phụ phí, con số này sẽ tăng lên 70 triệu bảng.

Ngoài Simons, Chelsea cũng đàm phán để chiêu mộ Alejandro Garnacho từ Manchester United. "Quỷ đỏ" đòi hỏi 50 triệu bảng ở thương vụ này.

