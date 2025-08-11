Tottenham đàm phán đưa Savinho rời Man City

Thị trường chuyển nhượng hè 2025 tiếp tục dậy sóng với thông tin Savinho có thể chia tay Manchester City chỉ sau một mùa giải.

Savinho đang nằm trong tầm ngắm của Tottenham.

Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Tottenham bước vào quá trình đàm phán với “The Citizens” và sẵn sàng đưa cầu thủ chạy cánh người Brazil về sân Tottenham Hotspur nếu đạt được thỏa thuận phí chuyển nhượng.

Savinho, 21 tuổi, gia nhập Man City hè năm ngoái từ Girona với giá 25 triệu euro sau mùa giải bùng nổ dưới thời HLV Michel. Ngay mùa đầu tiên ở Premier League, anh ra sân 48 trận trên mọi đấu trường (36 đá chính), ghi 3 bàn, kiến tạo 11 lần và tích lũy hơn 3.000 phút thi đấu.

Dù để lại dấu ấn rõ nét, sự xuất hiện của các tân binh cùng kế hoạch “hồi sinh” Phil Foden và nâng tầm Jeremy Doku khiến cơ hội ra sân của Savinho mùa này bị đe dọa - điều đặc biệt nhạy cảm khi World Cup 2026 đang cận kề.

Trong khi đó, Tottenham coi Savinho là mảnh ghép hoàn hảo để lấp khoảng trống bên cánh trái sau khi hụt Morgan Gibbs-White và chia tay đội trưởng Son Heung-min. Dù hợp đồng giữa Savinho và Man City còn hiệu lực tới năm 2029, Transfermarkt định giá anh ở mức 50 triệu euro - con số nằm trong tầm chi của Spurs, đội mới chi khoảng 145 triệu euro hè này và có suất dự Champions League.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là một cú chuyển hướng táo bạo. Bởi lẽ, để Pep Guardiola sớm “nhả” một tài năng mới 21 tuổi vẫn là điều khó tin - nhưng như Romano nhấn mạnh thì trong bóng đá, “tiền bạc luôn là ông chủ quyền lực nhất”.