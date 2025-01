Savinho và những khoảnh khắc 'thiên tài' khôi phục sức mạnh Man City

Một mùa hè đầy sai lầm trên thị trường chuyển nhượng tưởng chừng đẩy Manchester City vào khủng hoảng. Thế nhưng, cũng có dấu hiệu rằng các quyết định đó vẫn để lại một điểm sáng.

Dù Manchester City chịu tổn thất lớn từ việc bán cầu thủ và không bổ sung những vị trí cần thiết, trong khi một bản hợp đồng mùa hè như Ilkay Gundogan phải ngồi dự bị, thì bản hợp đồng còn lại lại trở thành ngòi nổ giúp họ vượt qua chuỗi trận tệ hại nhất trong sự nghiệp của Pep Guardiola.

Từ chỉ một chiến thắng trong 13 trận, giờ đây Manchester City có hai trận thắng liên tiếp, với mỗi trận đều mang đậm dấu ấn của Savinho. Hôm 4/1, trên sân Etihad, thầy trò Pep Guardiola đè bẹp West Ham 4-1 ở vòng 20 Premier League.

Sau màn trình diễn ấn tượng với một bàn thắng và một pha kiến tạo trước Leicester, Savinho tiếp tục ghi dấu ấn trong ba bàn đầu tiên khi Manchester City đè bẹp West Ham, dù chiến thắng này vừa có vẻ thiếu thuyết phục vừa mang tính áp đảo. “Bạn không thể hỏi tôi liệu Man City trước đây có trở lại chưa”, Guardiola nói. “Nếu bạn xem trận đấu, câu trả lời là chưa. Nếu hỏi đội bóng có đang chơi như những năm trước hay không, thì hoàn toàn không. Phong độ của chúng tôi chưa tốt”.

Trong khi Erling Haaland tìm lại phong độ đỉnh cao, Savinho lại trải qua một hành trình đầy chông gai. Cựu cầu thủ Girona phải chờ đến trận đấu thứ 23 để có bàn thắng đầu tiên cho Man City. Thậm chí, ở trận gặp West Ham, anh còn suýt có bàn thứ hai nếu cú dứt điểm không bị tính là pha phản lưới nhà.

Song, chính những đóng góp thầm lặng của Savinho với hai đường kiến tạo giúp Haaland tỏa sáng mới là điều đáng nói. Có thể nói, tài năng người Brazil chính là mảnh ghép hoàn hảo để giúp ngôi sao người Na Uy trở lại với phong độ hủy diệt.

Hoặc cũng có thể West Ham góp phần vào điều đó. Ngay cả khi Manchester City không còn giữ được nhiều nét đặc trưng như trước đây, hai điều vẫn không thay đổi: Haaland luôn ghi bàn vào lưới West Ham và Manchester City luôn đánh bại họ.

Haaland ghi tổng cộng 9 bàn sau 6 trận gặp West Ham, trong đó có cú hat-trick hồi tháng 8. Bàn thắng đầu tiên của Haaland cho Manchester City cũng đến từ trận gặp West Ham, và cả bàn thắng thứ 35 kỷ lục của mùa giải 2022/23. Giờ đây, anh vượt qua cột mốc 20 bàn trên mọi đấu trường mùa này, dù Manchester City vừa trải qua một giai đoạn khó khăn.

“Ghi được 20 bàn ở thời điểm này của mùa giải là điều phi thường”, Kevin De Bruyne nhận xét. Trong khi Haaland tiếp tục là tay săn bàn số một của City, Savinho giờ đây lại dẫn đầu về số pha kiến tạo.

Với cầu thủ người Brazil, Haaland có thể tìm thấy một đối tác mới. “Hai pha kiến tạo thật xuất sắc”, Guardiola nhận xét. “Đó là những khoảnh khắc thiên tài”.

Quyết định đưa Savinho sang cánh trái của Guardiola phát huy hiệu quả. “Có một cầu thủ thuận chân trái chơi ở cánh trái, giống như bóng đá cổ điển vậy”, Guardiola nói thêm. Điều này tạo điều kiện cho những quả tạt như những cú đánh đầu thành bàn của Haaland trước Leicester và trong trận gặp West Ham.

Một cầu thủ 20 tuổi như Savinho mang trong mình tinh thần của một tân binh, luôn khát khao và cống hiến hết mình. “Thường thì, khi đã gắn bó với đội bóng nhiều năm, các cầu thủ thường nghĩ rằng họ xứng đáng được ưu ái vì những gì họ đã làm trong quá khứ, nhưng đó là một sai lầm lớn”, Guardiola chia sẻ.

Với Savinho, không có "đặc quyền" nào từ quá khứ. “Cậu ấy phải tự mình chứng tỏ mọi thứ”, thuyền trưởng của Manchester City khẳng định. Và Savinho đã làm được điều đó một cách đầy thuyết phục.

Dẫu vậy, con đường dẫn Savinho đến Etihad không hề cổ điển. Manchester City tận dụng lợi thế từ mô hình đa câu lạc bộ của mình để ký hợp đồng với Savinho, người từng thuộc biên chế Troyes nhưng chưa bao giờ thi đấu cho đội bóng này. Đây là một lợi thế để "The Cityzens" chiêu mộ tài năng trẻ triển vọng. Tuy nhiên, thành công thực sự nằm ở việc đưa anh đến Troyes để rèn giũa.

Mùa giải của Savinho là câu chuyện đầy biến động. Sau khởi đầu đầy hứa hẹn, anh trải qua giai đoạn khó khăn cùng với đội bóng. Tuy nhiên, Savinho nhanh chóng lấy lại phong độ và tỏa sáng rực rỡ. Điều này đặt ra những câu hỏi về vị trí của các ngôi sao khác như Jack Grealish và Jeremy Doku, những người phải cạnh tranh khốc liệt để có một suất đá chính. Thậm chí, khi Savinho rời sân, James McAtee còn được ưu tiên hơn cả Grealish.

Sau chuỗi ngày đen tối, bình mình dần ló rạng với Pep Guardiola và Manchester City. Lần này, những lời chế nhạo “bị sa thải vào sáng mai” không nhằm vào HLV của "The Cityzens" mà hướng về Julen Lopetegui. West Ham, sau các thất bại trước Liverpool và City với tổng tỷ số 1-9, dường như không còn lối thoát.

Lopetegui cho rằng mọi thứ có thể đã khác. “Thật khó để giải thích tỷ số 4-1”, ông nói. “Đây là một trận đấu rất kỳ lạ.” West Ham sở hữu số cú sút gần gấp đôi Manchester City và chỉ số xG cao hơn. Tuy nhiên, không một cú sút nào trước giờ nghỉ lại đi trúng đích; họ sẽ phải tiếc nuối với những pha bỏ lỡ của Mohammed Kudus và Tomas Soucek khi tỷ số còn là 0-0.

“Ở những phút đầu, chúng tôi xứng đáng bị dẫn 0-1 hoặc 0-2,” Guardiola thừa nhận. Hàng thủ của Manchester City vẫn còn vấn đề, khi Mateo Kovacic chơi thiếu chắc chắn ở vị trí tiền vệ phòng ngự và Josko Gvardiol không thể kiểm soát Kudus. Tuy nhiên, West Ham chỉ có bàn thắng danh dự sau khi đã để thủng lưới bốn bàn, với pha lập công của Niclas Fullkrug.

Lopetegui có thể lập luận rằng dù là HLV nào, West Ham cũng đều thất bại trước Manchester City. Trong thời Guardiola, West Ham chỉ giành được 2 điểm trong 54 điểm tối đa. Và thành tích tệ hại đó càng trở nên tồi tệ hơn.

Manchester City có thể là đội chơi tệ hơn trong hiệp một nhưng lại dẫn 2-0. Pha dứt điểm của Savinho chạm nhẹ Coufal trước khi Areola bắt hụt, tạo điều kiện để Haaland ghi bàn vào lưới trống. Chủ nhà ghi thêm hai bàn trong hiệp hai, lần đầu tiên ghi bốn bàn ở một trận tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 8. Bàn thắng thứ hai của Haaland là khoảnh khắc đẹp nhất, khi anh bấm bóng qua Areola sau pha đi bóng từ sân nhà của Savinho, kết thúc bằng một đường chuyền chọc khe hoàn hảo.

Dù mùa giải này không còn như kỳ vọng, nhưng với Savinho, Manchester City đã tìm thấy một tia sáng hy vọng cho tương lai.

