Ronaldo đã kết hôn?

Chân sút 39 tuổi bất ngờ gọi Georgina là "vợ" trong lời cảm ơn của mình khi phát biểu nhận giải tại Globe Soccer Awards 2024 hôm 28/12. Cặp đôi nổi tiếng cùng tham dự lễ trao giải tại Dubai.

Anh nói: "Thật vinh dự lớn khi nhận được chiếc cúp này. Con trai lớn của tôi đang ở đây, vợ tôi (Georgina - PV) cũng vậy. Cô ấy luôn là điểm tựa tuyệt vời giúp tôi tiếp tục chơi bóng".

Ronaldo có một đêm đáng nhớ khi được vinh danh hai lần. Trong đó, siêu sao Al Nassr nhận giải thưởng cao quý dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử.

Ronaldo còn chia sẻ về khát khao không ngừng nghỉ: "Chỉ một tháng nữa thôi tôi sẽ bước sang tuổi 40, nhưng tôi chưa dừng lại. Tôi muốn tiếp tục giành danh hiệu, muốn trở thành nhà vô địch, ghi thêm nhiều bàn thắng và chiến thắng cùng tuyển quốc gia".

Siêu sao người Bồ Đào Nha và Georgina bên nhau từ năm 2016, có chung 2 người con. Người mẫu Tây Ban Nha cũng đảm nhận vai trò mẹ kế cho 3 đứa con còn lại của Ronaldo.

Đây không phải lần đầu Ronaldo khiến người hâm mộ đặt nghi vấn về tình trạng hôn nhân của mình. Trước đó, vào tháng 8, trong một video trên kênh YouTube cá nhân, anh cũng gọi Georgina là "vợ". Trong video này, cả hai còn xuất hiện với chiếc nhẫn cưới trên tay, làm dấy lên suy đoán rằng họ đã âm thầm tổ chức hôn lễ.

Một đoạn video khác cũng được cư dân mạng đào lại, trong đó Ronaldo nhắc đến Georgina là "vợ" khi chia sẻ thói quen vào buổi sáng. "Mỗi buổi sáng, tôi uống cà phê, nói chuyện với các con, với vợ, rồi bắt đầu ngày mới", CR7 thổ lộ.

"Ronaldo và Georgina chưa từng công khai về việc tổ chức lễ cưới, nhưng những chi tiết tinh tế mà Ronaldo để lộ khiến người hâm mộ càng thêm tò mò về mối quan hệ của cặp đôi này", Daily Mail viết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.