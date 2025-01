Madam Pang muốn tăng cầu thủ nhập tịch cho tuyển Thái Lan

"Nhiều quốc gia đang sử dụng chính sách nhập tịch cầu thủ có kinh nghiệm ở châu Âu", Madam Pang nói. "Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (Erick Thohir) về thành công của họ ở vòng loại World Cup 2026 sau khi áp dụng cách làm này. Nếu Thái Lan đẩy mạnh việc nhập tịch, chúng ta có thể cải thiện thành tích".

Siamsport cho biết FAT xem Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam là ví dụ điển hình cho việc nhập tịch cầu thủ hiệu quả. Tiền đạo của CLB Nam Định am hiểu bóng đá Việt Nam và không mất nhiều thời gian để thích nghi khi được triệu tập lên đội tuyển. Ở ASEAN Cup 2024, Xuân Sơn giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Ngay khi ASEAN Cup 2024 đang khởi tranh, Madam Pang xác nhận hậu vệ trẻ Eric Kahl đồng ý khoác áo tuyển Thái Lan. Theo thông tin do bà Pang cung cấp, Kahl là trụ cột của CLB AGF Aarhus đang chơi ở giải VĐQG Đan Mạch. Hậu vệ trái này mang hai dòng máu Thái Lan - Thụy Điển. Kahl từng có 13 trận chơi cho đội U21 Thụy Điển.

Sau Kahl, Madam Pang muốn thuyết phục tiền đạo 20 tuổi Jude Soonsup-Bell về phục vụ cho Thái Lan. Chân sút này chơi cho các lứa từ U15 đến U19 Anh, có ông nội là người Thái. Soonsup-Bell từng chơi cho đội trẻ Chelsea và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử đội U16 Anh. Hiện tại, Soonsup-Bell khoác áo đội hạng hai Tây Ban Nha Cordoba.

Tuyển Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ Thái kiều trong đội hình. Tại ASEAN Cup 2024, 6 cầu thủ Thái kiều góp mặt gồm Jonathan Khemdee (gốc Đan Mạch), James Berresford (gốc Anh), Nicholas Mickelson (gốc Na Uy), Ben Davis (gốc Anh), cũng như Patrik Gustavsson và William Weidersjo (gốc Thụy Điển).

Ngoài ra, Elias Dolah cũng là một cầu thủ gốc Thụy Điển khác. Tuy nhiên, trung vệ này bận phục vụ CLB nên không thể tham dự ASEAN Cup 2024.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.