25 triệu euro và câu hỏi về phong độ của Savinho

Với mức phí chuyển nhượng lên đến 25 triệu euro, Savinho được xem là một trong những bản hợp đồng đầy triển vọng của Manchester City. Tuy nhiên, sau hơn nửa mùa giải, cầu thủ người Brazil vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo và người hâm mộ.

Savinho khởi đầu mùa giải khá ấn tượng với những pha đi bóng kỹ thuật và khả năng tạo cơ hội. Anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của các CĐV nhờ lối chơi đầy nhiệt huyết và sự tự tin. Tuy nhiên, khi Manchester City rơi vào khủng hoảng, phong độ của Savinho cũng đi xuống một cách rõ rệt.

Trong 21 trận đã đấu trên tất cả đấu trường, Savinho vẫn chưa có được bàn thắng nào. Con số này là quá ít ỏi so với một cầu thủ được đánh giá cao về khả năng tấn công. Sự thiếu hiệu quả của Savinho khiến anh càng chịu nhiều áp lực, và điều này càng khiến phong độ bản thân trở nên tệ hơn.

Có nhiều nguyên nhân giải thích cho việc Savinho chưa thể tỏa sáng tại Manchester City. Đầu tiên, sự cạnh tranh khốc liệt tại một đội bóng lớn như Man City là một thử thách rất lớn đối với bất kỳ cầu thủ trẻ nào.

Thứ hai, sự khác biệt về lối chơi giữa La Liga và Premier League cũng đòi hỏi Savinho phải thích nghi rất nhiều. Cuối cùng, việc thiếu cơ hội ra sân thường xuyên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin của cầu thủ này.

HLV Pep Guardiola dường như chưa thực sự tin tưởng vào khả năng của Savinho. Ông thường xuyên sử dụng những cầu thủ kinh nghiệm hơn ở vị trí của cậu học trò, khiến cầu thủ trẻ người Brazil không có nhiều cơ hội để thể hiện mình.

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, Savinho vẫn còn rất trẻ và đầy tiềm năng. Anh từng chứng minh được khả năng của mình khi thi đấu cho Girona ở La Liga. Tuy nhiên, để có thể thành công tại Premier League, Savinho cần cố gắng hơn nữa và nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá mới.

Manchester City cũng phải kiên nhẫn với Savinho. Cầu thủ trẻ người Brazil cần có thời gian để hòa nhập và phát triển. Nếu được tạo điều kiện để thi đấu thường xuyên, Savinho hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao sáng của đội bóng trong tương lai.

Savinho là tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, việc chưa thể tỏa sáng tại Manchester City đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của cầu thủ này. Liệu Savinho có thể vượt qua khó khăn và trở thành một ngôi sao lớn hay không, còn phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ từ ban huấn luyện.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.