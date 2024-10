Man City trả giá cho trận thua Tottenham

Theo Telegraph, Savinho, tân binh người Brazil đang lên của Man City, dính chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng, khiến người hâm mộ lo lắng và để lại khoảng trống lớn trong đội hình của “The Citizens”. Trước Tottenham ở trận đấu rạng sáng 31/10 (giờ Hà Nội), Man City cũng để thua với tỷ số 1-2.

Việc mất Savinho là một tổn thất nặng nề cho Man City, nhất là trong bối cảnh đội hình của HLV Pep Guardiola gặp khó khăn với hàng loạt ca chấn thương liên tiếp và sự thiếu hụt nhân sự sau khi bán đi tiền đạo Julián Álvarez. Savinho được đánh giá là một trong những bản hợp đồng tiềm năng nhất của Man City mùa này, nhanh chóng hòa nhập và thể hiện năng lực xuất sắc khi đóng góp đáng kể vào lối chơi tấn công của đội.

Khả năng Savinho phải nghỉ thi đấu dài hạn khiến các cổ động viên không khỏi lo ngại về những tác động tiêu cực lên mùa giải của Man City.

HLV Guardiola từng tuyên bố rằng Man City không đặt nặng mục tiêu ở Carabao Cup, nhưng tình hình hiện tại khiến câu nói này trở nên chua xót hơn. Đội bóng thành Manchester đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc duy trì lực lượng cho các giải đấu lớn như Premier League và Champions League.

Trong bối cảnh đội hình thiếu hụt, việc mất thêm Savinho sẽ tạo áp lực lớn lên hàng công của Man City. Đây là một bước lùi đáng tiếc cho tham vọng của thầy trò Guardiola, đặc biệt khi đội bóng này đang cố gắng duy trì phong độ và tiến sâu ở những đấu trường quan trọng nhất mùa này.

