Thông điệp của Nunez

Darwin Nunez gửi thông điệp chia tay xúc động dành cho Liverpool, đồng đội và người hâm mộ sau 3 năm nhiều thăng trầm tại Anfield.

Nunez rời Liverpool với tâm trạng nặng trĩu.

Nunez rời Liverpool để gia nhập Al-Hilal với mức phí có thể lên tới 65 triệu euro gồm các điều khoản bổ sung. Sau 3 năm ở Anfield, tiền đạo người Uruguay rời đi với tâm trạng tiếc nuối vì chưa đạt kỳ vọng ban đầu, song tự hào khi góp phần vào chức vô địch Premier League mùa trước.

Trên mạng xã hội, Nunez viết lời chia tay: "Cảm ơn Liverpool. Ba năm trôi qua và giờ là lúc nói lời tạm biệt. Tôi mang theo nhiều kỷ niệm sẽ ở lại với mình mãi mãi. Tôi rời đi với một trái tim tràn đầy, nhờ tình yêu của các CĐV, những người chưa bao giờ quay lưng, luôn ở bên".

"Liverpool sẽ mãi là một phần con người tôi. Tôi sẽ nhớ các bạn nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn tả. Gửi tới toàn thể nhân viên và đồng đội, cảm ơn và chúc mọi điều tốt đẹp nhất", Nunez kết lại.

Nunez ra đi khiến Liverpool nhiều khả năng đẩy mạnh việc theo đuổi Alexander Isak. Tiền đạo Newcastle được cho là muốn tới Anfield. "Lữ đoàn đỏ" cũng đang chuẩn bị gửi đề nghị thứ hai, có thể phá kỷ lục chuyển nhượng ở xứ sở sương mù.

Tuy nhiên, Newcastle không muốn bán ngôi sao số một khi chưa tìm được người thay thế. Ngoài ra, "Chích chòe" chỉ chấp nhận một mức giá rất cao. Đội trưởng Virgil van Dijk cũng nhấn mạnh việc mất Nunez là lý do Liverpool cần bổ sung thêm hỏa lực trên hàng công.