7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Son Heung-min (Tottenham sang Los Angeles FC): Sau 10 năm cống hiến cho Tottenham, Son bắt đầu chương mới trong sự nghiệp bằng việc đầu quân cho LAFC với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 22 triệu euro.
Thomas Muller (Bayern sang Vancouver Whitecaps): Huyền thoại sống người Đức chuyển sang thi đấu tại giải MLS cho Vancouver Whitecaps FC với hợp đồng đến tháng 12/2025, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.
Darwin Nunez (Liverpool sang Al Hilal): Nunez khép lại hành trình tại Anfield bằng việc gia nhập đại gia Trung Đông, Al Hilal với giá 53 triệu euro. Hợp đồng của ngôi sao người Uruguay có thời hạn đến hè 2028.
Inigo Martinez (Barcelona sang Al Nassr): Hậu vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha đột ngột rời Catalonia dưới dạng tự do để hưởng mức lương trong mơ tại Saudi Arabia. Barca tuyên bố sẽ không chiêu mộ tân binh để thay thế Martinez.
Lucas Chevalier (Lille sang PSG): Nhà đương kim vô địch châu Âu chi 40 triệu euro để chiêu mộ Chevalier, đồng thời thông báo anh sẽ là thủ môn bắt chính từ mùa tới. Trong khi đó, Gianluigi Donnarumma được phép rời Paris ngay từ bây giờ.
Timothy Weah (Juventus sang Marseille): Chân sút người Mỹ rời Juventus để gia nhập Marseille theo hợp đồng cho mượn với mức phí 1 triệu euro. Nếu Weah chơi tốt, anh có cơ hội được CLB Ligue 1 mua đứt với giá 14 triệu euro vào hè năm sau.
Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea sang Everton): Tiền vệ 26 tuổi khép lại hành trình ngắn ngủi chỉ trong 1 năm tại Stamford Bridge. Chelsea cũng không chịu thiệt quá nhiều trong thương vụ này. "The Blues" mua Dewsbury-Hall với giá 35 triệu euro và bán lại cho Everton với giá 28,5 triệu euro. Hợp đồng của anh tại Goodison Park có thời hạn 5 năm.
