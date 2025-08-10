PSG ra giá kỷ lục cho sao Chelsea

Paris Saint-Germain (PSG) cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng hè 2025 khi gửi lời đề nghị trị giá khoảng 150 triệu euro cho Enzo Fernandez.

PSG nhắm đến Enzo.

Theo Fichajes, đề xuất này bao gồm 125 triệu euro trả ngay và 25 triệu euro phụ thuộc vào thành tích, qua đó phá vỡ kỷ lục bán cầu thủ mọi thời đại tại Premier League. Nhà đương kim vô địch châu Âu mùa 2024/25 kỳ vọng có thể hoàn tất bản hợp đồng bom tấn này trong vài tuần tới, mở ra một chương mới đầy tham vọng cho mùa giải 2025/26.

Động thái này xuất phát từ yêu cầu trực tiếp của HLV Luis Enrique, người xem Enzo là mảnh ghép lý tưởng để thay thế Fabian Ruiz - cầu thủ nhiều khả năng sẽ rời PSG trong thời gian tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng tiền vệ 24 tuổi sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ, kỹ thuật và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, đủ sức thích nghi nhanh với triết lý bóng đá của ông.

Enzo gây ấn tượng mạnh kể từ khi gia nhập Chelsea, với khả năng chuyền bóng chính xác, hỗ trợ phòng ngự hiệu quả và đóng góp quan trọng trong các tình huống tấn công. PSG không chỉ muốn bổ sung nhân sự cho tuyến giữa, mà còn tìm kiếm một “nhạc trưởng” có thể tạo ra sự khác biệt ở những trận cầu quan trọng, đặc biệt là tại Champions League.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Enzo, đồng thời mang đến luồng sinh khí mới cho phòng thay đồ đội bóng Paris. Sự đa năng của anh hứa hẹn giúp Luis Enrique linh hoạt hơn trong cách vận hành chiến thuật, gia tăng chiều sâu đội hình và nâng cao tính cạnh tranh.