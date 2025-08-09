Dàn tân binh Chelsea tỏa sáng

Hai tân binh Joao Pedro và Estevao góp công trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Leverkusen ở trận giao hữu rạng sáng 9/8.

Ngay hiệp một, Chelsea có lợi thế dẫn trước 1-0 do công của Estevao. Đây là bàn đầu tiên của tài năng trẻ người Brazil trong màu áo đội bóng mới tại sân Stamford Bridge. Dù xáo trộn nhiều vị trí ở đội hình chính, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn kiểm soát trận đấu chặt chẽ và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu. Bộ ba Cole Palmer, Moises Caicedo và Liam Delap có sự kết nối tốt, tạo ra nhiều tình huống sóng gió lên khung thành của Leverkusen.

Đại diện Bundesliga vùng lên tìm bàn gỡ nhưng bất thành trước hàng thủ chắc chắn của Chelsea. Những Patrick Schick hay Maza không tạo đủ tình huống nguy hiểm để giúp Leverkusen tìm bàn gỡ.

Sang hiệp hai, Chelsea lẫn Leverkusen đều thay đổi gần như toàn bộ đội hình để thử nghiệm nhân tố mới. Những tân binh như Jorrel Hato và Jamie Gittens cũng được trao cơ hội nhưng chưa để lại dấu ấn rõ nét.

Chelsea có thêm bàn thứ 2 ở phút 90 do công của tân binh Joao Pedro. Sau 4 trận, tiền đạo vừa gia nhập từ Brighton mang về 4 pha lập công cho "The Blues".

Chiến thắng này giúp Chelsea thêm phần tự tin trước khi bước vào mùa giải mới. Đội còn một trận giao hữu với AC Milan vào ngày 10/8, trước khi ra quân ở Premier League gặp Crystal Palace hôm 17/8.

