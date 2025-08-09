Isak bị cô lập khỏi đội một Newcastle

HLV Eddie Howe tiết lộ Alexander Isak hiện vẫn bị tách biệt khỏi các đồng đội tại Newcastle và ông không kỳ vọng cầu thủ này sẽ sớm trở lại đội hình.

Newcastle đang gặp khó trong việc tìm kiếm người thay thế tiềm năng cho Isak.

Chia sẻ với The Guardian, HLV trưởng Newcastle nói: “Chúng tôi thảo luận và hiện tại rõ ràng là không thể để Isak tham gia cùng đội. Tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Rõ ràng là hiện tại tôi không thể để cậu ấy góp mặt trong đội hình một”.

Đầu tuần này, Newcastle được cho là đã ra án kỷ luật nội bộ với tiền đạo chủ lực Isak. Theo Sky Sports, chân sút người Thụy Điển bị yêu cầu tách khỏi đội hình chính và tập luyện riêng.

Tuy nhiên, HLV Howe cho rằng đó không phải án kỷ luật mà để giải quyết vấn đề nội bộ của đội bóng: "Tôi không nghĩ CLB đã có hành động kỷ luật nào với cậu ấy. Isak vẫn có tương lai tại Newcastle. Từ góc nhìn của chúng tôi, đội bóng rất muốn Isak trở lại đội, nhưng tình hình phải phù hợp để điều đó xảy ra”.

Newcastle chỉ còn một tuần để chuẩn bị cho trận mở màn Premier League mùa giải 2025/26 gặp Aston Villa. Khi được hỏi liệu Isak có thể góp mặt trong trận đấu này, Howe tỏ ra không lạc quan: “Tôi muốn Isak ra sân. Tôi muốn cậu ấy tập luyện vào ngày mai. Chúng tôi rất muốn có cậu ấy trong đội, tôi muốn làm rõ điều đó. Không có bất kỳ phần nào trong tôi không mong muốn kết quả đó. Nhưng tôi không thấy tình hình hiện tại thay đổi trước trận gặp Aston Villa”.

Hồi đầu tuần, Isak trở lại tập luyện cùng Newcastle, sau khi từ chối tham gia chuyến du đấu tại châu Á trước đó. Tuy nhiên, anh vẫn phải tập luyện một mình dù cả đội trở về sau chuyến du đấu. Mối quan hệ giữa chân sút người Thuỵ Điển và phần còn lại của đội bóng xấu đi sau khi tiền đạo này bày tỏ ý định rời đi. Những hành động của Isak gây ra chia rẽ trong nội bộ đội bóng.