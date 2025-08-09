Chelsea giàu to nhờ bán cầu thủ trẻ

Chelsea kiếm bộn tiền nhờ bán những cầu thủ trưởng thành từ học viện trong 3 năm qua.

Bán Mason Mount giúp Chelsea lãi to. Ảnh: Reuters.

BBC ước tính "The Blues" cán mốc 250 triệu bảng tiền bán cầu thủ trong vòng 3 năm qua, thành tích không đội Premier League nào sánh kịp. Armando Broja là trường hợp mới nhất khi chuyển đến Burnley với mức phí 20 triệu bảng hôm 8/8.

Dưới sự điều hành của Todd Boehly và Clearlake Capital, Chelsea đẩy mạnh chiến lược này nhằm tuân thủ quy định về lợi nhuận và bền vững của Premier League (PSR).

Tính từ đầu kỳ chuyển nhượng hè này, Chelsea thu về hơn 40 triệu bảng nhờ bán Broja, Bashir Humphreys (14,7 triệu bảng) và Ishe Samuels-Smith (6,5 triệu bảng). Ba gương mặt khác có thể chia tay đội trong phần còn lại của chợ hè này bao gồm Tyrique George, Trevoh Chalobah và Josh Acheampong.

Những thương vụ lãi to nhất của Chelsea phải kể đến Mason Mount (60 triệu bảng), Ian Maatsen (37,5 triệu bảng), Conor Gallagher (34) hay Lewis Hall (28).

Tính từ tháng 7/2022, Chelsea dẫn đầu số tiền thu về từ việc bán cầu thủ từ học viện ở Premier League (251 triệu bảng). Trong nhóm "Big Six", "The Blues" tỏ ra vượt trội Manchester City (148,5 triệu bảng), Tottenham (123), Liverpool (106), Arsenal (97) và Manchester United (85,5).

HLV Enzo Maresca rất tích cực trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, với 8 gương mặt mới được trình làng ở mùa 2024/25. Tổng số phút thi đấu của các cầu thủ trưởng thành từ lò Cobham ở mùa vừa qua lên đến 5.471 phút. Trong số này có những Reece James, Levi Colwill và Chalobah.

